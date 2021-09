Portefeuilles cryptographiques non-privés de garde V/s : tirer le meilleur parti des deux

22 sept. 2021 17:22 UTC

| Mis à jour:

24 sept. 2021 à 21:59 UTC

Par Raghav Sawhney

Les deux portefeuilles crypto vous aident à stocker votre monnaie crypto. Les deux portefeuilles ont leurs propres avantages et inconvénients. Mais ici, vous verrez si vous pouvez obtenir le meilleur des deux portefeuilles crypto au même endroit.

Que se passe-t-il si vous devez obtenir la permission d’utiliser votre propre argent ou d’effectuer un échange de crypto-monnaie en Inde ? Que se passera-t-il si vous perdez les clés d’un casier après y avoir gardé votre argent ? Trouvons des réponses à ces deux questions ! Pour commencer, vous devez d’abord savoir ce qu’est un portefeuille crypto.

Que sont les portefeuilles crypto

Les portefeuilles cryptographiques sont utilisés pour conserver vos clés privées. Ces clés privées sont des mots de passe qui vous permettront d’accéder à vos crypto-monnaies après avoir acheté du bitcoin ou acheté de l’éther ou toute autre crypto-monnaie de l’échange. Les portefeuilles crypto vous permettent également de faire n’importe quel échange de crypto-monnaie en Inde; par exemple, vous pouvez vendre ou acheter Bitcoin ou acheter Ether, Binance Coin, Polygon, etc.

Existe-t-il des formes de portefeuilles Crypto ?

Les portefeuilles cryptographiques ont différentes formes, comme les portefeuilles matériels tels que le « grand livre », qui est similaire à une clé USB, ou les « applications mobiles » telles que Zebpay pour utiliser la cryptographie en ligne. Mais vous devez vous rappeler que les portefeuilles crypto ne stockent pas les crypto-monnaies ; ils ne gardent que vos clés privées en sécurité. Vous perdrez l’accès à tous vos investissements cryptographiques si vous perdez vos clés privées.

Les portefeuilles cryptographiques du dépositaire sont-ils plus sûrs ?

Maintenant, tout en parlant de portefeuilles crypto dépositaires, vous devez convenir que si vous souhaitez retirer votre propre argent déposé de votre compte bancaire, où les banques ne sont que des prestataires de services, vous devez demander l’autorisation de votre banque. Vous accepteriez même les cas où les banques pourraient refuser de tels permis pour des raisons de sécurité. Pour les mêmes motifs, un portefeuille de crypto-monnaie de garde fonctionne également, où votre crypto est détenu de bonne foi par l’échange. Ils garderont vos clés privées en sécurité et assureront la sauvegarde et la sécurité de vos actifs.

Pourquoi devrais-je opter pour un portefeuille crypto non-gardien ?

De même, un portefeuille crypto non dépositaire est un portefeuille décentralisé qui donne plus de pouvoir aux mains de l’utilisateur. Ici, vous possédez les clés privées. Vous obtiendrez un fichier avec vos clés privées et vous devrez écrire une phrase pour restaurer vos fonds. Vous êtes libre d’effectuer toutes les transactions et échanges sans autorisation, car vous êtes le seul contrôleur de vos fonds, mais cela signifie également que vous êtes seul responsable de vos fonds ou de vos clés privées.

Comment puis-je tirer le meilleur parti des portefeuilles cryptographiques avec et sans conservation ?

Un échange de crypto-monnaie en Inde vous permettra d’échanger des crypto-monnaies en vous offrant de nombreuses plates-formes différentes pour acheter des bitcoins ou acheter de l’éther ou même les vendre en quelques secondes. Maintenant, vous devez penser, ne pouvons-nous pas profiter des avantages des deux mondes ? La sécurité de vos avoirs en crypto ainsi que la liberté de commercer. Oui, ZebPay offre le meilleur des deux mondes. Parallèlement à cela, nous vous aidons également avec les taux de change pour un échange de crypto-monnaie en Inde, la crédibilité de l’échange, leurs frais de transaction, le support client, etc.

Savez-vous que beaucoup d’Indiens sont sous-évalués par rapport aux capacités qu’ils peuvent atteindre ? La puissance de la finance numérique décentralisée peut rendre cela possible. Et si vous appreniez que 98% des cryptos stockés avec ZebPay sont dans des portefeuilles froids. ZebPay est livré avec un protocole de sécurité et une protection propriétaires, utilisant l’une des plateformes les plus sûres, Omnitrixx, qui fournit un système de sécurité multi-chaînes de classe mondiale.

La prochaine préoccupation serait de choisir une plate-forme qui vous offre la liberté de négocier sur plusieurs paires de crypto, avec une interface facile à utiliser, une option d’achat et de vente en un clic, une facilité de paiements éclair ou même les options de trading sur plusieurs appareils sans compromettre la sécurité. Correct?

Vous seriez heureux de savoir que Zebpay est certifié par le système de gestion de la sécurité de l’information (ISMS) et est également conforme au RGPD. 2/3 des Indiens ont acheté leur premier bitcoin sur ZebPay, et vous pouvez commencer avec aussi peu que Rs 100. Alors, qu’attendez-vous ? Visitez-nous rapidement à https://zebpay.com/in/.

Raghav Sawhney

Raghav est un contributeur important qui utilise ses connaissances, ses compétences et son expérience pour le développement et la croissance de l’organisation de manière efficace et efficiente.