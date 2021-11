« Porter des masques même à la maison »: SC préoccupé par la pollution de Delhi, demande au Centre de prendre une « décision d’urgence »

Le tribunal de première instance dirigé par le CJI a entendu une requête déposée par Aditya Dubey, un étudiant de 17 ans à Delhi, concernant l’augmentation des niveaux de pollution de l’air à Delhi.

Exprimant sa préoccupation face à l’augmentation des niveaux de pollution de l’air à Delhi, la Cour suprême a interrogé samedi le Centre sur les mesures prises pour remédier à la situation. Le juge en chef de l’Inde NV Ramana a déclaré que la pollution de l’air était une « situation grave » à tel point que « même dans nos maisons, nous portons des masques ».

Il a indiqué au Centre que la qualité de l’air à Delhi était déjà dans la catégorie «grave» et qu’elle baissera encore dans deux ou trois jours. « Prenez une décision d’urgence. Nous examinerons une solution à long terme plus tard.

« Vous devez regarder cette question au-delà de la politique et du gouvernement. Quelque chose doit arriver pour que dans deux ou trois jours nous nous sentions mieux », a déclaré le banc dirigé par le CJI au gouvernement central.

Le tribunal de première instance dirigé par le CJI a entendu une requête déposée par Aditya Dubey, un étudiant de 17 ans à Delhi, concernant l’augmentation des niveaux de pollution de l’air à Delhi. La cour suprême avait auparavant ordonné au Centre de prendre des mesures et au gouvernement de Delhi de déposer un affidavit à cet égard et d’en remettre des copies aux gouvernements du Centre, de l’Uttar Pradesh, de l’Haryana et du Pendjab.

Sur l’argument de Centre selon lequel deux machines lakh sont disponibles sur le marché pour le brûlage du chaume mais que les agriculteurs ne peuvent pas se permettre de les acheter, le tribunal a demandé pourquoi le gouvernement central et celui de l’État ne pouvaient pas fournir ces machines aux agriculteurs ou organiser des méthodes pour enlever le chaume.

