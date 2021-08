Porter les montres intelligentes OS 3 confirmées jusqu’à présent

Jimmy Westenberg / Autorité Android

La nouvelle plate-forme Wear OS de Google est là, mais pour l’instant, les montres connectées Wear OS 3 seront rares. Samsung, qui s’est associé à Google pour créer la “plate-forme unifiée”, devrait rester en tête du peloton avec des droits exclusifs sur le nouveau système d’exploitation pour le moment.

Actuellement, les seules montres exécutant activement Wear OS 3 sont la Samsung Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic. Bien que le système hybride ait fait ses débuts, seules certaines montres intelligentes existantes seront éligibles pour la mise à jour logicielle, et elle ne sera pas disponible de si tôt. De plus, un seul nouvel appareil est confirmé pour être lancé avec lui dans un proche avenir.

Montres connectées actuelles qui recevront la mise à jour Wear OS 3

Certaines montres existantes peuvent rester à l’écoute pour une mise à niveau. Google a confirmé que quelques appareils Wear OS sélectionnés seront éligibles pour la mise à jour logicielle, mais la liste d’invitation est très courte. Les appareils actuels éligibles pour la mise à niveau incluent :

Et c’est tout. Aucune autre montre connectée de génération actuelle – pas la Moto 360, la Suunto 7 ou la Skagen Falster 3 – ne recevra la mise à jour. Même la dernière montre Tag Heuer Connected à 2 000 $ ne l’obtiendra pas.

Quelques autres choses à noter : Wear OS 3 ne commencera à être déployé qu’au milieu de l’année prochaine au plus tôt, les utilisateurs de TicWatch ont donc un certain temps à attendre.

De plus, Wear OS 3 a beaucoup de punch. L’étendue des changements inclus dans la mise à jour obligera les utilisateurs à réinitialiser leur appareil aux paramètres d’usine. Cela signifie effacer toutes les données stockées sur la smartwatch elle-même. Si cela fait hésiter certains à mettre à jour vers Wear OS 3, ils peuvent simplement choisir de ne pas le faire. Les utilisateurs qui se désengagent bénéficieront toujours des mises à jour des applications et de la sécurité pendant au moins deux ans à compter du lancement de leur appareil.

Le lancement des futures montres intelligentes confirmées avec Wear OS 3

Jusqu’à présent, seules quelques entreprises nous ont parlé de leurs futures montres intelligentes alimentées par Wear OS 3. Ces montres connectées qui n’ont pas encore été annoncées sont confirmées pour le lancement avec Wear OS 3:

Montres Future Mobvoi TicWatch Montres Future de Fossil Group

Nous n’avons pas entendu parler de Motorola, Suunto, Tag Heuer, Oppo ou d’autres fabricants de montres intelligentes concernant leurs projets avec Wear OS 3. Nous mettrons à jour cette liste à mesure que nous en apprendrons davantage.

Prévue pour arriver plus tard cette année, la nouvelle montre intelligente Fossil Gen 6 sera lancée avec le système d’exploitation mis à niveau de Google. Un teaser Gen 6 faisant la promotion de « beaucoup plus beaucoup plus rapidement » a été envoyé dans les boîtes de réception quelques jours seulement avant l’événement Unpacked de Samsung le 11 août et d’autres informations et images ont été divulguées depuis. Les détails sont encore rares, mais une chose est sûre : une montre intelligente Fossil haut de gamme arrivera bientôt, sous Wear OS 3. C’est particulièrement excitant car les montres Fossil existantes ne seront pas mises à niveau vers le nouveau logiciel.

Si vous avez attendu patiemment le meilleur moment pour acheter une montre connectée, vous voudrez peut-être attendre un peu plus longtemps. Wear OS 3 apportera des mises à niveau intéressantes aux montres intelligentes alimentées par Wear OS, mais tous les appareils ne peuvent pas s’attendre à en récolter les avantages.