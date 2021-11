Porter n’a pas réussi à esquiver les prédictions de chaos et Crawford a arrêté sa ceinture de poids welter WBO

Par Jaime Estrada

Photos Jorge Najera

Terence Crawford est un homme de peu de mots, et il avait dit que Shawn Porter avait du talent et qu’il pouvait sortir le joker de sa manche, parce qu’il savait bien faire les choses contre quiconque était placé devant lui, mais qu’il n’était tout simplement pas prêt à le faire, son niveau de compétition et les chances de soutenir sa théorie dans l’offre 8 contre 1. Affichant son surnom « Showtime », le challenger est arrivé entre des lumières colorées et avec Rapsody luttant contre son écart par rapport au ring, Crawford strictement pour affaires, il est arrivé sans grande fanfare. Et au début des hostilités, Porter s’est levé à l’aube, tirant à bout portant, essayant d’imposer sa loi, et bien sûr, avec son street style, avec tout au front essayant de rendre fou Terence, qui sans tourner en rond bush a sorti la griffe en découvrant une faille pour percer la défense de quelqu’un d’autre et démanteler les efforts de Shawn pour prendre l’avantage. Parfois, aucun des deux n’osait sortir le taureau par les cornes, et Porter n’arrêtait pas de mettre sa signature de danger, mais Crawford ne reculait pas du tout et ses coups puissants étaient coincés avec un tube, mais à plusieurs reprises quand il sentit que Porter lui collait comme une sangsue, il la détacha ou du moins tenta de la mettre à distance, sans laisser ce coucher de soleil s’infiltrer dans sa peau et il pourrait commettre une erreur irréparable. Et au milieu du combat, les gantelets de Crawford ont mis en garde contre un tourment indifférent, mais il s’est également demandé; Que dois-je faire d’autre pour briser la volonté de Shawn ? qui est arrivé à la ligne où le feu a brûlé. Crawford a commencé à mettre plus d’autorité avec son coup de poing, mais Porter n’était toujours pas intimidé, bien que dans ses entrées disloquées il criait pour un mur qui l’arrêterait dans son élan, et comme prévu, Shawn a atteint le levier de chloroforme seul, Eh bien , c’était comme un piège pour Shawn qu’il tombait inévitablement sur le dos, et s’il se levait pour continuer à donner la guerre qu’il annonçait et qu’il avait gravée sur ses vêtements, mais les fléchettes précises de Crowford lui brisèrent finalement le moral et il embrassa le poussière et a frappé la toile avec le gant à plusieurs reprises en signe d’impuissance et l’arbitre voyant une telle crise, n’a pas pensé qu’il était sage de les laisser continuer à le frapper même par les aisselles, et a mis un sansea terminé au dixième tour. Le champion a tapoté la toile et a lancé une danse de célébration avec sa mère sur la même scène de brava. Errol Spence était dans le public et nous verrons de quels cuirs sautent le plus de gantelets s’ils se font face.