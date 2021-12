Le 10 décembre 1966, l’un des héros les plus durables de la musique country, Merle Haggard, a atteint son premier numéro 1 dans le palmarès des albums country du Billboard – avant même d’apparaître sur les listes pop – avec la sortie de Capitol Swinging Doors.

Le disque est répertorié dans les charts et ailleurs comme ce qui ressemble à une double sortie avec The Bottle Let Me Down, car cette célèbre chanson à succès de Merle est également sur le LP et bien en vue sur la pochette. Ces deux compositions Haggard ont été des succès dans les charts des singles country, « Swinging Doors » atteignant le n ° 5 et « Bottle » le n ° 3. Son premier succès country substantiel, « (My Friends Are Gonna Be) Strangers », était sorti en novembre 1964 et avait atteint la 10e place.

Sorti quand Merle avait 29 ans, l’album Swinging Doors était sa deuxième sortie en studio avec son groupe les Strangers, après l’ensemble appelé simplement Strangers (inspiré de ce premier succès important) qui s’est classé au 9e rang des charts country vers la fin de 1965. Entre-temps, « The Hag », ou simplement « Hag » comme il était affectueusement connu, a sorti un album en duo avec Bonnie Owens, Just Between The Two Of Us, qui a fait n°4.

La chanson titre et la chanson d’ouverture de Swinging Doors plantent le décor de l’album et incarnent le personnage de Haggard en tant qu’étranger solitaire : souvent assis dans un bar, buvant généralement pour oublier et presque toujours l’étranger dans l’amour et la vie. « J’ai tout ce qu’il faut pour perdre la tête », chante-t-il à propos de sa nouvelle maison. « Grâce à vous, je suis toujours là jusqu’à l’heure de la fermeture. » « The Bottle Let Me Down » est une autre chanson brillante et durable dans laquelle, cette fois, Merle ne peut pas oublier ses ennuis simplement en regardant le fond d’un verre.

L’album a pris la tête du classement country du dernier des trois albums n°1 de Connie Smith, Born To Sing, et a régné pendant deux semaines.

