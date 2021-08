Portez seulement un chapeau! Natalia Barulich comme Kylie Jenner

Portez seulement un chapeau! Natalia Barulich tout comme Kylie Jenner | Instagram

Dans sa publication la plus récente et surtout avec plusieurs Photos l’ex-petite amie du chanteur colombien Maluma a laissé plusieurs de ses fans surpris, car Natalia Barulich apparaît sans aucun vêtement portant seulement un chapeau comme elle l’a fait Kylie Jenner ça fait longtemps.

Aussi sur son compte Instagram officiel le femme d’affaires et sœur cadette mondaine de Kim Kardashian Il a laissé ses followers plus qu’amoureux en mettant en ligne une photo sur laquelle il apparaît comme Natalia, il se pourrait que le maquette d’origine croate – cubaine s’est inspirée d’elle.

Malgré le fait que la dernière photo de sa publication soit celle qui ressemble le plus à celle partagée par Jenner il y a longtemps, l’ex-petite amie de l’interprète de “Happy 4”, a décidé de mettre plus de photos.

Avec un total de six photos où seul le beau modèle est recouvert de cet énorme chapeau, elle n’a laissé aucun coin de son corps pour paraître parfaitement, celui qui a pris les photos a non seulement réussi à ravir son propre élève mais a également capturé de belles images pour les admirateurs de la magnifique Natalia Barulitch.

A lire aussi : En vidéo d’Elsa Jean surprend les fans avec ses jambes !

Certains jours, c’est pour tomber amoureux des gens, certains jours pour les villes et d’autres pour leur temps seul », a écrit Natalia Barulich.

Immédiatement, Yanet García et d’autres célébrités comme Demi Lovato n’ont pas tardé à réagir dans sa boîte de commentaires, où il a également écrit plus de deux mille abonnés.

Sur la première photo, elle est assise sur des escaliers, en plus du chapeau, elle porte également des boucles d’oreilles jaunes et des chaussons d’une belle couleur vert émeraude, l’endroit où elle se trouve nous rappelle immédiatement les belles îles grecques pour le type de finition qui nous trouvons.

Cela peut vous intéresser : En vidéo, Jem Wolfie montre comment ils fabriquent leurs charmes

Sur cette photo, Barulich couvre ses charmes et ses parties avec son propre corps, en haut avec un de ses bras et en bas avec une de ses jambes légèrement fléchies ; sur la deuxième photo on ne voit que ses jambes et ses belles chaussons émeraude.

Encore une fois sur la troisième photo, nous retrouvons Natalia accroupie, son énorme chapeau redevenant le protagoniste de l’image en plus de sa silhouette sans aucun vêtement, sur cette photo, vous pouvez également remarquer une légère ceinture en pierre, elle est assez fine.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO DE NATALIA ET ICI POUR KYLIE’S.

Pour beaucoup, la quatrième image est sûrement devenue l’une des préférées, il semble qu’à partir de la photo précédente, il se soit seulement levé et ait laissé ses hanches avec les jambes tendues, réussissant à accélérer immédiatement le cœur de plus de 400 000 internautes qui aimé le poste.

A lire aussi : Jambes de rêve, Demi Rose en maillot de bain exhibe sa silhouette

Pour que ses fans n’aient pas envie de voir le visage de ce modèle coquette, dans sa cinquième photographie, la perspective nous a aidés à voir ses beaux traits, l’image a été prise d’en dessous des escaliers et elle, pour mettre en évidence, apparaît à droite au rivage avec ses charmes postérieurs et autres courbes dépassant de la main courante ainsi que son petit visage d’ange.

Et la cerise sur le gâteau et celle dont beaucoup de ses fans se souviennent comme l’une des photos les plus marquantes de Kylie Jenner elle-même est celle où elle est assise devant, sa photo a été publiée le 14 juillet 2019, avec ses jambes croisées et son chapeau couvrant une partie de ses charmes.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Cette image était tellement stratégique qu’aucune partie du modèle n’a été exposée, ce qui empêchera l’application Instagram de la supprimer comme elle l’a fait avec d’autres images.

Il serait sûrement très difficile de choisir l’une de ces deux beautés, de savoir qui est la plus belle sur les photos, avec rien sur le dessus mais cet énorme chapeau.