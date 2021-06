Portez-vous correctement la vignette environnementale DGT ? Sûrement pas | Moteur

Le code de la route est assez clair sur la position du label environnemental sur notre véhicule, et il ne peut pas être modifié.

Nous parlions depuis de nombreux mois des labels environnementaux de la Direction générale de la circulation, évoquant notamment un hypothétique changement de ceux-ci qui pourrait même entraîner pleinement la première d’un nouvel adhésif.

Quoi qu’il en soit, de nombreux conducteurs se demandent si le label environnemental DGT peut être apposé ailleurs que sur le pare-brise actuel, et c’est qu’une étiquette de ces proportions peut même gêner une certaine visibilité si elle n’est pas bien placée comme le veut la norme, et que de nombreux conducteurs ne s’y conforment pas exactement.

Cependant dans le Article 18 du Règlement général de la circulation vous pouvez lire certains aspects que nous voulons souligner. D’une part, il est fait référence au “maintien du champ de vision nécessaire”, avec lequel l’étiquette doit être parfaitement visible par les agents de la circulation et ne pas être masquée par aucun autre élément.

Il est également question que le règlement instaure “une taille maximale pour l’étiquette de 97 mm de diamètre pour les véhicules et camionnettes et de 87 mm de diamètre pour les motos”, il existe une norme mais avec la question de savoir si elle peut être plus petite. Toutes les étiquettes doivent être dans les proportions actuelles et ne peuvent pas être modifiées.

Mais l’important est que si nous pouvons changer le badge, non seulement le retirer du pare-brise, mais aussi le placer à un autre endroit que nous voulons dessus. Selon la réglementation « si le véhicule est équipé d’un pare-brise avant, le badge sera placé dans le coin inférieur droit de celui-ci, à l’intérieur. La face imprimée du badge sera autocollante”.

Donc cette partie du règlement est tout à fait claire : on ne peut pas non plus coller la vignette environnementale ailleurs que sur le pare-brise, et sur le pare-brise lui-même il doit être collé dans le coin inférieur droit, donc si vous l’avez coincé dans un autre endroit, il est probable que vous serez condamné à une amende.