Portimao FP2: Hamilton et Verstappen rétablissent l’ordre

Principaux protagonistes de cette saison pour le Championnat du monde de Formule 1, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont dominé les écrans de chronométrage à la fin de la première journée d’essais libres du Grand Prix du Portugal 2021.

Hamilton a été le plus rapide pour Mercedes avec un meilleur tour de 1: 19.837, un dixième et demi sur Max Verstappen de Red Bull suivi de Valtteri Bottas, qui a dominé la strophe du matin, dans l’autre Black Arrow. Sergio Perez dans l’autre Red Bull n’a été bon que pour la dixième, six dixièmes de moins sur le meilleur temps.

Pour l’instant, c’est Max contre Mercedes, mais on s’attendrait à ce que Perez se mêle à la mêlée comme il l’a fait à Imola pour préparer le terrain pour ce qui devrait être une autre qualification fulgurante demain et la course dimanche.

Selon les preuves de vendredi, Mercedes semble avoir réduit l’écart des deux dernières courses par rapport à Red Bull et pourrait même avoir l’avantage dans la colline de l’Algarve à un rythme absolu, mais nous ne saurons vraiment que quand ils le feront pour les qualifications demain.

Il convient de rappeler que Hamilton et Rosberg ont dominé sur le site l’année dernière.

Dans la journée, trois dixièmes et un peu en retrait sur le meilleur temps, Carlos Sainz était le plus rapide de la paire Ferrari à la quatrième place avec Charles Leclerc à la septième, à quelques dixièmes entre la paire.

Dans un sandwich Ferrari sur les feuilles de temps, les deux Alpines ont connu une journée positive, Fernando Alonso devenant plus fort à chaque sortie pour terminer cinquième le plus rapide, un peu plus vite que son coéquipier Esteban Ocon en sixième suggérant un grand pas pour l’ancienne équipe Renault.

Les qualifications de demain confirmeront ou non s’ils ont effectivement extrait le rythme de leur package pour ce week-end.

McLaren semblait être AWOL ou garder sa poudreuse sèche avec Daniel Ricciardo huitième et Lando Norris 12e, pas tout à fait au niveau qu’ils ont été dans les deux premières courses de la saison.

Lance Stroll a terminé neuvième de l’Aston Martin, six dixièmes de moins que le temps de référence et, notamment, six dixièmes plus rapide que le nouveau coéquipier Sebastian Vettel qui n’était bon que 12e.

L’écart entre Stroll et Vettel s’apparente à la différence de rythme entre Leclerc et l’Allemand lorsqu’ils étaient coéquipiers chez Ferrari jusqu’à l’année dernière.

Étonnamment, parmi les dix premiers, il y avait à la fois les AlphaTauri avec Pierre Gasly 11e et la recrue Yuki Tsunoda 14e, tandis que George Russell semble déterminé à faire passer cette Williams au-delà de la Q1. Il était 13e le plus rapide, tandis que son coéquipier Nicolas Latifi était 19e.

En conclusion, la puissance de Ferrari n’est pas la pièce d’équipement à avoir boulonné à votre voiture, quatre de leurs voitures clientes étaient dans les cinq dernières avec Nikita Mazepin le plus lent de tous, plus d’une seconde complète sur son coéquipier Mick Schumacher en 18e et 2,8 secondes plus tard. sur le meilleur effort de Hamilton.