Portis : “Le combat avec Mirotic a fait de moi une meilleure personne, sans rancune”

Le cercle a été fermé à Milwaukee pour Bobby Portis. À son apogée, alors qu’il est décisif pour que les Bucks se battent pour le titre NBA contre les Suns et qu’il prouve qu’il peut être un puissant remplaçant pour Giannis Antetokounmpo lui-même, Nikola Mirotic revient dans la conversation. Cela se produit après une interview sincère avec Shams Charania pour . dans laquelle l’attaquant explique ce qui l’a changé sur le plan personnel son sombre combat avec le joueur hispano-monténégrin, maintenant au Barça et dont les derniers pas en Amérique étaient dans la franchise du Wisconsin , à Chicago en 2017.

“Il a fait de moi une meilleure personne, j’en suis sûr. Mirotic et moi avons toujours eu des altercations, ce n’était pas la première fois et ceux dans les bureaux le savent. Mais c’était quelque chose de différent. Certaines des choses qui ont été dites étaient liées à le fait que je l’ai frappé. par derrière ou comme ça. Ceux qui étaient là savent ce qui s’est passé. Si ça avait été si grave, les Bulls ne m’auraient pas proposé un renouvellement de contrat. Je pense que ça résume bien », dit-il. “Ce qui était fou, c’est que lui et moi étions très proches après qu’il se soit remis de la blessure. Ensuite, je ne lui ai plus parlé, mais sans rancune au moins de ma part. J’avais 22 ans et il avait environ 26 ans, nous étions tous les deux jeunes. C’était juste une tache », ajoute-t-il.

Portis a été suspendu huit matchs pour cet incident au cours duquel Mirotic s’est retrouvé à l’hôpital. Mais, comme il le dit, les Bulls lui ont proposé de renouveler plus tard. Après son passage chez les Bulls, il est également passé par les Wizards and Knicks avec un rôle similaire à celui des Bucks mais avec moins de succès.

“Parfois, quand vous êtes un jeune garçon dans cette compétition, vous regardez ce que les autres ont. Puisque celui-ci a ça, je dois l’avoir. Si les Bulls me donnaient cette rénovation maintenant, je la prendrais. C’est la vie- changer de l’argent, avec lequel vous pouvez fournir à votre famille une santé financière. Je pensais plus à d’autres choses. ” Je le vaux bien. ‘Des choses comme ça. J’étais un très bon candidat pour les Bulls, la ville m’aimait et joué dur », dit-il à propos du passé à Chicago.

Il a la possibilité de continuer un an de plus à Milwaukee, mais il ne l’a pas encore envisagé : « Je n’y ai pas pensé. Je me suis réveillé après les finales de conférence hors de mon lit, je n’ai pas dormi du tout : ” Wow, je suis dans la putain de finale de la NBA “, c’est tout ce que je pensais. Tu vas t’entraîner et le trophée Larry O’Brien est partout, maintenant je suis juste concentré sur cette mission. ”

“Je devais mettre mon corps dans la meilleure forme possible, cela a été la chose la plus importante pour moi. J’ai perdu beaucoup de poids et réduit beaucoup de graisse corporelle. Maintenant, je suis plus agile et mobile que jamais. Mais voir Giannis ou Brook Lopez tous les jours et être capable de voir ce qu’ils font, leur tactique, c’est ce qui a changé ma vie. Pouvoir mélanger ces choses et avoir le coach qui reste avec moi tous les jours après les sessions vidéo me donne envie d’en faire plus , ” ajoute-t-il à propos des différentes connexions dans ces Bucks.

Dans l’interview, il raconte également comment il a parlé avec Antetokounmpo avant de signer avec Milwaukee et comment il a donné son accord : “C’était dur. Je ne le connaissais pas beaucoup jusque-là, donc pouvoir lui parler était génial. Il était en Grèce, en deux fuseaux. Des heures différentes, j’ai donc dû l’appeler quand il lui restait sept heures. Je l’ai finalement rattrapé et tout s’est arrangé. L’argent n’était pas le problème pour moi. Je voulais juste faire partie d’un équipe gagnante et montrer à tout le monde que je peux vraiment aider à battre une équipe. Lorsque vous perdez des équipes, vous pouvez avoir de bonnes statistiques, mais personne ne respecte les statistiques d’une équipe perdante si vous n’êtes pas un choix élevé dans le repêchage ou une superstar en devenir. Cela a été une année d’investissement pour moi, je suis heureux d’être venu”.