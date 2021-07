Portishead publie la couverture de “SOS” d’ABBA sur SoundCloud

Portishead ont sorti leur couverture 2015 de ABBA « SOS » exclusivement sur SoundCloud.

La chanson apparaîtra sur les services de streaming pour la première fois, tout en utilisant également le système de «royaume alimenté par les fans» de SoundCloud, selon lequel les revenus de ses flux sont directement générés par la base de fans de l’artiste. Le système a été introduit en mars. Dans le cadre de la sortie de “SOS”, SoundCloud et Portishead apporteront une contribution à Mind, un organisme de bienfaisance britannique axé sur la santé mentale.

Le morceau a été initialement enregistré pour le film High-Rise de 2015, avec Tom Hiddleston et Sienna Miller. Il devient maintenant l’une des chansons les plus médiatisées à sortir via le programme de redevances alimenté par les fans de SoundCloud, qui a été lancé avec les nobles objectifs de rendre l’économie du streaming plus équitable pour les artistes.

“Lorsque nous avons appris que SoundCloud était passé à un système de paiement de musique en streaming plus juste et centré sur l’utilisateur, nous étions heureux d’en faire le seul endroit pour diffuser notre version inédite de” SOS ” d’ABBA “, a déclaré Geoff Barrow de Portishead dans un communiqué. “Après l’avoir enregistré il y a des années pour le film High-Rise de Ben Wheatley, nous sommes ravis de le partager enfin avec le monde, et nous sommes encore plus ravis que tous les bénéfices du streaming aillent à une grande cause.”

Michael Pelczynski, responsable de la stratégie de contenu et des détenteurs de droits de SoundCloud, a ajouté Michael Pelczynski : « Le son intemporel de Portishead a inspiré d’innombrables artistes et a donné naissance à de nombreux genres émergents sur SoundCloud. Nous sommes honorés que Portishead ait choisi SoundCloud, la seule plate-forme où la connexion entre l’artiste et le fan est directement récompensée, comme premier endroit pour sortir en exclusivité leur reprise de cette chanson emblématique.

Récemment, les membres de Portishead Geoff Barrow et Adrian Utley ont rejoint Massive Attack et une foule de musiciens, acteurs et artistes qui se sont réunis pour soutenir les scènes créatives de Bristol. Les musiciens offrant leur soutien aux artistes de la ville britannique incluent également Liz Fraser, de Cocteau Twins, RALENTI et Tricky. Du monde du théâtre, le lauréat d’un Oscar Daniel Day-Lewis, Maisie Williams de Game of Thrones et Stephen Merchant de The Office ont également promis leur soutien.

Le groupe s’est réuni pour former la « Bristol United Guild », une entreprise à but non lucratif qui vise à soutenir les créateurs qui ont souffert financièrement à cause de la pandémie de coronavirus en cours.

Diffusez « SOS » de Portishead sur SoundCloud.