Portishead rapporte une augmentation de 500% des redevances sous le modèle alimenté par un ventilateur

En mars, SoundCloud a introduit des « redevances générées par les fans » ou des paiements directs à l’artiste basés sur l’engagement réel des utilisateurs. Désormais, un morceau que Portishead de Bristol a publié exclusivement sur SoundCloud en juillet aurait généré plus de six fois les redevances qu’il aurait perçues sur les services de streaming avec un modèle au prorata en place.

En annonçant son intention d’adopter un système de redevances alimenté par les fans plus tôt cette année, SoundCloud, dont le siège est à Berlin, a expliqué que le pivot « d’abord dans l’industrie » verrait les revenus des paiements d’abonnement des utilisateurs ou des publicités visionnées atteindre les artistes. Au lieu de mettre en commun les revenus puis de répartir les redevances en tant que partie du total des flux – au profit d’actes ultra-populaires qui accumulent des milliards de pièces – le système se concentre sur la compensation des créateurs avec les fonds de leurs propres fans.

Portishead, qui revendique deux millions de flux Spotify mensuels et a accumulé plus de 100 millions de lectures sur “Glory Box”, a rapidement soutenu l’intégration par SoundCloud d’un modèle alimenté par des fans. “C’est une excellente nouvelle pour les musiciens et les artistes en devenir qui s’entraînent en dehors des genres musicaux populaires”, a écrit le groupe dans un article sur les réseaux sociaux. “Nous sommes également impatients de travailler avec SoundCloud à l’avenir.”

Réalisant cette intention de travailler avec SoundCloud, Portishead – qui a récemment célébré le 27e anniversaire de Dummy – a publié une reprise de « SOS » d’ABBA exclusivement sur SoundCloud. Cette sortie marquait la première fois que le morceau était “disponible dans le commerce sur une grande plate-forme de streaming”.

Comme mentionné initialement, SoundCloud et Portishead ont maintenant révélé que la couverture “SOS” gagnait au nord de six fois plus qu’elle ne l’aurait fait avec un modèle au prorata comme celui utilisé par Spotify et la plupart des autres services de streaming musical, selon un rapport. de Fourche.

La statistique remarquable couvre une fenêtre d’écoute qui dure “moins d’un mois”, relaie la même source, et les responsables de SoundCloud ont indiqué que “l’agrégation complète des données de paiement en direct sur le marché est en attente au cours des prochains mois”, alors que la plate-forme continue de mettre en œuvre le système alimenté par un ventilateur.

Alors que le déploiement se poursuit et que de plus en plus de créateurs s’efforcent d’améliorer leurs revenus de streaming avec des redevances générées par les fans, il vaudra la peine de suivre l’impact à long terme du modèle. Spotify paierait la plupart des artistes entre 0,003 $ et 0,005 $ (un tiers de centime à un demi-centime) par flux – bien que certains actes aient indiqué que ce taux de redevance a glissé vers l’extrémité inférieure de l’échelle en dernières années.

Il convient également de garder à l’esprit que le taux de redevance déclaré de Spotify, bien qu’inférieur à celui d’Apple Music, reste supérieur à celui de concurrents comme Pandora Premium et YouTube. Et l’adhésion continue de la plate-forme basée à Stockholm aux services promotionnels payants – et les taux de redevance réduits qui en résultent – pourraient également jouer un rôle dans la décision des artistes d’essayer un modèle de streaming alimenté par les fans à l’avenir.