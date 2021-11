Portland a enfin à nouveau une introduction en bourse technologique alors que les actions Expensify augmentent de 50% le premier jour de négociation

Expensify, la société de logiciels de gestion des dépenses basée à Portland, dans l’Oregon, est devenue publique mercredi, les actions ayant augmenté de plus de 50% le premier jour de négociation, portant sa valorisation à près de 4 milliards de dollars.

Fondée par David Barrett en 2008, Expensify cible les entreprises qui ont besoin d’aide pour automatiser le processus de déclaration des dépenses. Il a déclaré un chiffre d’affaires de 65 millions de dollars pour les six premiers mois de 2021, contre 40,6 millions de dollars il y a un an, et a affiché un bénéfice net de 14,7 millions de dollars.

Expensify est la première entreprise technologique basée en Oregon à avoir une introduction en bourse en 17 ans, a rapporté The Oregonian, et est la dernière d’une ruée d’introductions en bourse, de SPAC, de financements de capital-risque, d’acquisitions et plus encore pour les entreprises du nord-ouest du Pacifique.