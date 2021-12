Portland a une grande décision à prendre très bientôt

Les Trail Blazers de Portland ont tout à coup une tonne de grandes décisions à prendre.

Premièrement, ils doivent trouver un nouveau directeur général après avoir licencié le cadre de longue date Neil Olshey derrière les mauvais traitements infligés aux employés au sein de l’organisation. Mais ce n’est que la première décision qu’ils devront prendre.

Le plus important déterminera l’avenir de leur franchise. Et c’est s’ils offriront à Damian Lillard l’extension massive de 107 millions de dollars sur deux ans qu’il voudrait, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Appeler cela un accord massif pourrait être un euphémisme.

L’accord actuel du meneur de jeu All-Star des Blazers le mène à travers la saison 2024-25, mais il veut y ajouter deux ans de plus. L’extension qu’il souhaite lui aurait fait payer 55 millions de dollars à 36 ans, ce qui serait le plus gros gain en une seule saison de l’histoire de la NBA.

Il n’est pas déraisonnable pour Lillard de demander cette prolongation s’il le souhaite effectivement. Il est le meilleur Portland Trail Blazer de tous les temps. Il les a maintenus comme personne d’autre ne l’a fait auparavant.

Mais il est également vrai qu’il aura 36 ans et, plus que probablement, en déclin. Et c’est un énorme morceau d’espace de plafond à consacrer à un joueur.

C’est quelque chose que, apparemment, les directeurs généraux de la NBA que les Blazers envisagent sont réticents à faire, selon Wojnarowski.

«Parmi plusieurs candidats GM de haut niveau qui correspondent au profil du bassin de candidats de Portland, il n’y a aucun enthousiasme pour accorder à Lillard son énorme contrat de prolongation jusqu’à la saison 2026-2027. En fait, plusieurs dirigeants ont déclaré à ESPN qu’ils seraient beaucoup plus intéressés par le travail des Blazers avec la bénédiction de la propriété de déplacer Lillard le plus tôt possible.

C’est une situation difficile à vivre. Vous séparez-vous du visage de votre franchise ou continuez-vous? Ni l’un ni l’autre n’est un chemin facile. Et, honnêtement, le fait que cette histoire soit sortie nous indique dans quelle direction les Blazers penchent – ​​et ce n’est pas dans la direction de Lillard.

Mais, peu importe, nous saurons où ils en sont le plus tôt possible.