Portland Antifa poursuit et attaque un homme supposé être Andy Ngo – RedState ⋆ .

Antifa était à Portland la nuit dernière, marquant l’anniversaire du début de leurs émeutes nocturnes dans la ville après la mort de George Floyd l’année dernière. Leurs émeutes se sont poursuivies sans interruption pendant plus de 100 jours. Les émeutes, bien que pas toutes les nuits, se poursuivent, la ville étant largement inefficace pour y faire face.

Selon Oregon Live, une centaine de personnes se sont rassemblées à Revolution Hall et ont défilé dans la ville. Puis un petit groupe s’est réuni au centre de justice de Multnomah, où certains ont jeté des œufs sur le bâtiment. Deux arrestations ont été effectuées près du Centre de justice.

Juste avant minuit, certains radicaux sont devenus convaincus qu’une personne de leur groupe était le journaliste Andy Ngo. Ngo a réalisé de nombreux reportages sur Antifa, en particulier Portland Antifa. L’homme aurait été vêtu d’un black bloc avec des lunettes de ski et d’un drapeau Black Lives Matter. Une douzaine de personnes l’ont poursuivi et l’ont plaqué. Puis ils l’ont frappé à plusieurs reprises.

Une personne portant des vêtements noirs et un drapeau BLM a été chassée d’un rassemblement à l’extérieur du Justice Center dans le centre-ville de Portland ce soir, et a ensuite été attaquée Les manifestants pensent que la personne était Andy Ngo déguisé pic.twitter.com/LZlOuDFg6B – Zane Sparling (@PDXzane) 29 mai 2021

L’homme s’est réfugié à l’hôtel Nines d’où il a appelé la police, selon Zane Sparling du Portland Tribune.

La personne que les manifestants disent qu’Andy Ngo a été poussé et un drapeau de la vie noire a été déchiré alors qu’il était poursuivi pic.twitter.com/86tJjCeGKZ – Zane Sparling (@PDXzane) 29 mai 2021

Mais les gens d’Antifa l’ont chassé dans l’hôtel et l’y ont menacé, avant d’être expulsés de l’hôtel.

Avertissement pour le langage graphique.

Voici une autre version du clip que j’ai partagé plus tôt de ce qui semble être Andy Ngo se cachant dans un hôtel à Portland après avoir été identifié et attaqué par Antifa pic.twitter.com/IUVqkGcE1L – 🐺fvck ©ommies🐺 (@fvckcommies) 29 mai 2021

« Vous pensiez que les milkshakes étaient mauvais la dernière fois ? On va te battre, salope », a crié l’une des personnes qui l’avaient pourchassé dans l’hôtel. Cela faisait référence à un incident antérieur au cours duquel Antifa avait attaqué Ngo et lui avait causé de graves blessures après l’avoir frappé à la tête.

Antifa était furieux de ne pas pouvoir entrer dans l’hôtel et a martelé l’hôtel, exigeant qu’il sorte.

Mais la police anti-émeute s’est ensuite présentée en force aux Neuf et a arrêté au moins une personne. L’homme a reçu des soins médicaux et a ensuite pu quitter l’hôtel.

La police de Portland est maintenant sur les lieux devant un hôtel du centre-ville qu’une personne selon les manifestants est Andy Ngo a été pourchassé Au moins une arrestation effectuée pic.twitter.com/zgDmVdjiAv – Zane Sparling (@PDXzane) 29 mai 2021

Ngo n’a pas confirmé que c’était lui et n’a pas posté sur Twitter depuis l’incident.

Portland Antifa a déjà accosté et accusé un autre homme asiatique d’être Andy Ngo.

Avertissement pour le langage graphique.

Antifa à Portland traque et aborde un homme asiatique au hasard qu’ils accusent d’être Andy Ngo. pic.twitter.com/E4VaALXlah – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 14 juillet 2020

Antifa pense qu’ils ont chassé Ngo. Mais que ce soit lui ou non, cela montre à quel point Ngo a réussi contre eux, que Ngo vit gratuitement dans les têtes d’Antifa, que sa couverture d’eux les a fait voir partout, qu’il soit là ou non, comme l’Ombre .

Non, Antifa, tous les Asiatiques ne sont pas Andy Ngo. Mais il y a beaucoup de gens qui vont maintenant crier vos bêtises, qu’ils soient Andy Ngo ou non. Cela montre également à quel point ils sont vils et violents qu’ils le poursuivent et essaient de l’attaquer parce qu’ils n’aiment pas qu’il rapporte réellement ce qu’ils font vraiment. Ils aiment prétendre qu’ils sont pour la plupart pacifiques et beaucoup de médias libéraux se conforment à les présenter de cette façon. Mais encore une fois, ils enlèvent efficacement leurs masques et nous montrent qui ils sont vraiment.