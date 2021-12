Portland perd encore trop et Billups explose avec force

Les Blazers sont une catastrophe et cela se confirme en perdant contre un Celtics que seule une comparaison peut donner avec une chanson dans les dents de joie. L’équipe verte est toujours en difficulté; premièrement, avoir tous ses joueurs disponibles et deuxièmement, afin que les plus importants donnent les performances appropriées. Ils n’ont pas attrapé une séquence de plus de trois victoires consécutives et Noël approche sans que cette nouvelle équipe qui est maintenant sous le commandement d’Udoka ait le sourire aux lèvres de tout ce qui s’est amélioré. Même avec ceux-là, ils n’avaient pas le sentiment qu’ils allaient perdre au Moda Center face à un Portland qui, avec l’absence de Damian Lillard, semble cassé.

Les 15 points qu’ils ont obtenus au premier quart leur ont valu toute la soirée. Boston a battu Portland 117-145 sans concurrence apparente entre les deux. Soirée où les tirs ont touché Tatum (9/17), Schröder (10/16) ou encore le puissant remplaçant Payton Pritchard (6/12). C’était du baume au lieu de poison.

Lillard il était absent en raison d’une tendinopathie du bas-ventre. C’est vrai que ce n’est pas, de loin, une bonne saison pour lui, mais l’absence en dit long. Ils n’étaient pas non plus un joueur valable dans la rotation comme Simons et un joueur de rupture dans ce contexte difficile, Little, mais le niveau n’est pas tolérable. Ces deux équipes sont des situations similaires, avec des structures d’effectifs maintenues dans le temps malgré le changement sur le banc. Et les Celtics ont pris le gâteau de loin, il y a donc de la place pour une petite période de réflexion pour que les Blazers essaient de comprendre ce qui échoue dans le projet.

Factures a été chargé de faire son analyse de son propre chef. Après la défaite il a sorti plusieurs perles contre l’attitude de son équipe et, notamment, de certains joueurs. « La compétitivité est quelque chose que vous avez ou n’avez pas, pas quelque chose que vous pouvez activer ou désactiver », a-t-il commencé. « Le manque de fierté est ce qui me rend fou. Sinon, vous avez un problème. Parfois, ce n’est pas votre nuit. Eh bien, cela peut arriver. Il y a un moyen que vous pouvez perdre et celui-ci ne l’est pas, cela a été embarrassant « il ajouta. « Les jeunes ne savent pas comment se passe cette ligue, mais c’est quelque chose que les vétérans peuvent leur apprendre. Je suis plus ennuyé par les partants pour avoir mis des remplaçants dans cette situation. Je n’ai jamais vu une équipe qui a besoin de son banc pour inspirer les partants. Cette merde me semble folle. C’est censé être l’inverse », a-t-il déclaré en référence au rôle joué par les joueurs cruciaux ce soir.

Les mesures d’ouverture étaient une hirondelle importante des Blazers, qui ne semblaient pas être présents. Le courage de McCollum, que Billups semble ignorer, a été vu dans des jeux comme le dernier du premier quart, dans lequel les coups étaient considérables, s’abaissant avec un drapage pour commencer le deuxième avec le meilleur visage. La réaction est venue surtout avec Zeller sur le terrain, donnant cette griffe caractéristique, suivant des jeux et mettant des blocs qui servaient. Udoka a été contraint de demander deux temps-morts en peu de temps car la distance s’est raccourcie malgré le succès de Tatum, sa référence la plus claire. A tel point que sur une vingtaine d’années il n’avait que deux d’avance. Là, le problème s’est terminé. Les défenses des locaux s’étaient une nouvelle fois bousculées, ce qui n’a pas continué et s’est impliqué à chaque changement, et Boston a pris la sagesse de marcher pour poser, brique par brique, un deuxième mur plus haut et plus solide que le premier. Sans plus.