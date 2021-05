Portland Rioters Smash Windows et Set Fires ⋆ .

Un manifestant fait un geste près d’un incendie de poubelle peu de temps avant qu’une émeute ne soit déclarée au centre-ville de Portland, Oregon, le 31 décembre 2020 (Crédit: Mathieu Lewis-Rolland / .)

La police de Portland a déclaré une émeute mardi soir au milieu d’une manifestation marquant l’anniversaire de la mort de George Floyd.

Environ 200 personnes se sont rassemblées au centre de justice du comté de Multnomah, et certaines ont mis le feu à une benne à ordures tandis que des gens dans la foule scandaient «brûler le bâtiment». D’autres ont commencé à griffonner des graffitis sur le palais de justice et à lancer des feux d’artifice de type mortier, des bouteilles en verre et des pointes métalliques sur la police.

La police a déclaré que le rassemblement était un rassemblement illégal, auquel cas la foule s’est rendue à l’hôtel de ville de Portland et a commencé à briser les fenêtres. La police a alors déclaré une émeute et a ordonné à la foule de se disperser, bien que de nombreuses personnes aient continué à traverser le centre-ville de Portland et brisé les fenêtres de divers commerces.

“Lentement, alors que le nombre de personnes dans la foule devenait de plus en plus petit, ils ont commencé à se disperser, à se battre entre eux et à allumer occasionnellement des incendies de poubelles”, a déclaré mercredi le bureau de police de Portland. «Des gens dans la foule ont été entendus dire que la soirée avait été un succès.»

Portland a été le théâtre d’émeutes nocturnes continues tout au long de l’été 2020, après la mort de Floyd en mai de la même année. Les foules ont ciblé le Centre de justice, un palais de justice fédéral, ainsi que la maison du maire Ted Wheeler.

Alors que les émeutes se sont calmées pendant l’hiver, des émeutiers ont incendié le palais de justice fédéral en mars de cette année, un jour après le retrait des clôtures de protection du site.

La mort de Floyd lors de son arrestation par l’ancien officier Derek Chauvin a déclenché des émeutes massives à travers le pays ainsi que des manifestations contre la brutalité policière. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre lors d’un procès en avril et a été capturé sur une vidéo épinglant Floyd au sol alors que Floyd a perdu connaissance et est décédé plus tard.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.