Portland Timbers a battu le Houston Dynamo 2-1 à Providence Park

25/04/2021 à 06:37 CEST

le Houston Dynamo n’a pas réussi à plier le Bois de Portland, qui s’est imposé 2-1 lors du duel organisé ce dimanche dans le Parc Providence. le Bois de Portland Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Whitecaps de Vancouver. Du côté de l’équipe de Houston, le Houston Dynamo a remporté 2-1 leur dernier match de la compétition contre Tremblements de terre de San Jose. Après le match, l’équipe de Portland est dixième, tandis que le Houston Dynamo il est troisième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Portland, qui a fait ses débuts dans la lumière grâce à un but de Asprilla dans la minute 6. Mais plus tard, le Houston Dynamo à 28 minutes, il a réagi et a égalisé le combat au moyen d’un but contre son camp Des murs, terminant la première partie avec le résultat 1-1.

En deuxième période, le but est venu pour lui Bois de Portland, qui a réussi à prendre de l’avance sur le tableau de bord avec un but de Des murs, réalisant ainsi un doublé à la 73e minute, terminant le match sur un score final de 2-1.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Bois de Portland qui sont entrés dans le jeu étaient & Zcaron; upari & cacute;, Valeri, la mûre, Williamson Oui Van Rankin remplacer Mabiala, Chará, Physique, Loria Oui Bonilla, tandis que les changements dans le Houston Dynamo Ils étaient Lassiter, Quintero, Jones Oui Ramirez, qui est entré pour remplacer Fafà Picault, Maxi Urruti, couronner Oui Mémo Rodriguez.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Asprilla Oui Bravo, du Bois de Portland et deux à Valentin Oui Maxi Urruti du Houston Dynamo.

Pour le moment, le Bois de Portland est laissé avec un point et le Houston Dynamo avec quatre points.

Fiche techniqueBois de Portland:Attinella, Tuiloma, Mabiala (& Zcaron; upari & cacute;, min.46), Bravo, Bonilla (Van Rankin, min.82), Chará (Valeri, min.46), Loria (Williamson, min.82), Paredes , Asprilla, Chará (Valeri, min.46) et Bodily (Mora, min.60)Houston Dynamo:Mari & cacute;, Parker, Lundqvist, Valentin, Boniek García, Vera, Corona (Jones, min.78), Memo Rodríguez (Ramirez, min.87), Pasher, Maxi Urruti (Quintero, min.78) et Fafà Picault ( Lassiter, min.75)Stade:Parc ProvidenceButs:Asprilla (1-0, min.6), Paredes (1-1, min.28) et Paredes (2-1, min.73)