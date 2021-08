Portland Timbers a battu le Real Salt Lake 3-2 à Providence Park

in

08/08/2021 à 6h36 CEST

Le Bois de Portland a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-2 contre lui Véritable lac salé ce dimanche dans le Parc de la Providence. Le Bois de Portland Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Tremblements de terre de San José. En ce qui concerne l’équipe de l’Utah, le Véritable lac salé n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le LA Galaxie. Après le résultat obtenu, l’équipe de Portland est septième, tandis que la Véritable lac salé il est huitième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Bois de Portland, qui a présenté le lumineux à travers un peu de Asprilla à la 10e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe de Portland a augmenté le score à la 29e minute grâce au succès de Chara. Il a réduit les distances Véritable lac salé grâce à un but de Rusnak juste avant le coup de sifflet final, précisément à 40, clôturant ainsi la première période avec un 2-1 à la lumière.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Bois de Portland, qui met plus de terre entre les deux avec un peu de mûre à 62 minutes. Il a réduit un peu les différences dans l’ensemble de l’Utah Kreilach à 80 minutes, terminant le match avec le score de 3-2.

Le technicien de la Bois de Portland, Giovanni Savarese, a donné accès au champ à Blanc, Valéri, Mabiala Oui McGraw remplacement Loria, Asprilla, Chara Oui mûre, tandis que de la part du Véritable lac salé, Freddy Juarez remplacé Poudre, Bois Oui Chang pour Toia, Everton Oui Menendez.

L’arbitre a montré six cartons jaunes. Les joueurs de la Bois de Portland ils ont vu l’un d’euxValéri) et l’équipe de l’Utah a vu cinq cartes, en particulier Content de, Menendez, Everton, Herrera Oui Chang.

Avec ces trois points, le Bois de Portland classé septième avec 23 points, occupant une place qualificative pour une place à élimination directe au championnat, tandis que le Véritable lac salé il s’est classé huitième avec 21 points à la fin du match.

Fiche techniqueBois de Portland :Iva & ccaron; i & ccaron;, Tuiloma, & Zcaron; upari & cacute;, Bravo, Van Rankin, Fochive, Paredes, Loria (Blanco, min.46), Asprilla (Valeri, min.65), Mora (Mcgraw, min.89) et Chará (Mabiala, min.81)Véritable lac salé :Macmath, Glad, Datkovi & cacute ;, Toia (Powder, min.76), Herrera, Everton (Wood, min.76), Ruiz, Rusnák, Kreilach, Menéndez (Chang, min.86) et MéndezStade:Parc de la ProvidenceButs:Asprilla (1-0, min. 10), Chará (2-0, min. 29), Rusnák (2-1, min. 40), Mora (3-1, min. 62) et Kreilach (3-2, au moins 80)