Portland Timbers accueille les Sounders de Seattle

08/05/2021 à 21:02 CEST

le Bois de Portland joue ce dimanche à 21h00 son sixième match de Major League Soccer contre le Sounders de Seattle dans le Parc Providence.

le Bois de Portland Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la sixième journée après avoir perdu son dernier match contre lui FC Dallas par un score de 4-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans l’un des trois matchs disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec trois buts marqués contre six encaissés.

Du côté des visiteurs, le Sounders de Seattle a été imposé à LA Galaxy 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Ruidíaz Oui Forgeron, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Bois de Portland. Avant ce match, le Sounders de Seattle il avait remporté deux des trois matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec un record de huit buts pour et un contre.

En tant que local, le Bois de Portland a gagné jusqu’à présent dans leur seul match joué à ce poste. Loin de chez soi, le Sounders de Seattle Il a signé un tirage au sort lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Bois de Portland et les résultats sont cinq défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Bois de Portland et le Sounders de Seattle Dans cette compétition, c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par quatre points en faveur de la Sounders de Seattle. le Bois de Portland Il arrive au meeting avec trois points dans son casier et occupant la douzième place avant le match. Pour sa part, Sounders de Seattle il compte sept points et se classe deuxième de la compétition.