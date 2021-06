20/06/2021 à 6h36 CEST

le Bois de Portland a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Ville sportive de Kansas ce dimanche dans le Parc de la Providence. le Bois de Portland arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Union de Philadelphie par un score de 3-0. Du côté de l’équipe Kanseño, le Ville sportive de Kansas gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Dynamo de Houston et le Tremblements de terre de San José, par 3-2 et 1-3 respectivement et cumule trois victoires consécutives dans la compétition. Avec cette défaite, le Ville sportive de Kansas a été placé en troisième position à la fin du match, tandis que le Bois de Portland est septième.

La première équipe à marquer était l’équipe Kanseño, qui a fait ses débuts dans la lumière avec un but de Lindsey à la minute 28. Cependant, le Bois de Portland réagi et égalisé le concours grâce à un peu de Asprilla à la 36e minute. L’équipe de Portland s’est de nouveau jointe, renversant la situation au tableau d’affichage en obtenant 2-1 grâce à un but de Loria peu avant la fin, plus précisément en 45, concluant la première partie avec un 2-1 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Bois de Portland a donné accès à Zambrano, Mabiala Oui Blanc pour Asprilla, Loria Oui Valéri, Pendant ce temps, il Ville sportive de Kansas a donné accès à Shelton pour Espinoza.

L’arbitre a réprimandé & Zcaron;upari & cacute; Oui Zambrano par le Bois de Portland déjà Fontàs, Espinoza et Je ments par l’équipe kanseño.

Avec 12 points, le Bois de Portland de Giovanni Savarese était classé septième au classement général à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Pierre Vermes il a été placé à la troisième place avec 16 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Dynamo de Houston, Pendant ce temps, il Ville sportive de Kansas jouera contre lui Rapides du Colorado.

Fiche techniqueBois de Portland :Steve Clark, & Zcaron;upari & cacute;, Tuiloma, Bravo, Van Rankin, Williamson, Chará, Valeri (Blanco, min.80), Loria (Mabiala, min.70), Ebobisse et Asprilla (Zambrano, min.59)Sports de Kansas City :Melia, Fontàs, Ilie, Martins, Lindsey, Gianluca Busio, Hernandez, Espinoza (Shelton, min. 80), Salloi, Pulido et RussellStade:Parc de la ProvidenceButs:Lindsey (0-1, min. 28), Asprilla (1-1, min. 36) et Loria (2-1, min. 45)