Portland Timbers bat les Whitecaps de Vancouver (0-1) au BC Place Stadium

11/09/2021 à 6h06 CEST

Les Bois de Portland a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-1 contre lui Whitecaps de Vancouver ce samedi dans le Stade BC Place. Les Whitecaps de Vancouver Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Véritable lac salé (4-1) et l’autre devant Los Angeles FC (2-1) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe de Portland, le Bois de Portland a remporté le Dynamo de Houston par 0-2 et auparavant il l’a fait aussi, contre Sondeurs de Seattle par 0-2. Avec ce score, l’équipe de Vancouver est huitième à l’issue du duel, tandis que le Bois de Portland est cinquième.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Bois de Portland, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but dans son propre but de Veselinovic à 66 minutes, terminant le duel avec un score final de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Whitecaps de Vancouver qui sont entrés dans le jeu étaient brun, Cavallini, Owusu et Caicedo remplacement Metcalfe, Brian blanc, Godoy et Vélo, tandis que les changements dans le Bois de Portland Ils étaient Tuiloma, Loria et Châtain, qui est entré pour remplacer Van Rankin, Chara et Blanc.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les joueurs de Vancouver en ont vu deux (Vélo et Laisse-moi) et l’équipe de Portland a vu une carte, spécifiquement Châtain.

Avec 33 points, l’équipe de Giovanni Savarese a été classée cinquième au classement, en position de qualification pour une place en séries éliminatoires pour le championnat, tandis que l’équipe dirigée par Marc dos santos il s’est classé huitième avec 29 points à la fin du match.

Fiche techniqueWhitecaps de Vancouver :Crépeau, Veselinovic, Jungwirth, Godoy (Owusu, min.73), Baldisimo, Bikel (Caicedo, min.73), Metcalfe (Brown, min.54), Teibert, Dájome, Gauld et Brian White (Cavallini, min.62)Bois de Portland :Steve Clark, & Zcaron;upari & cacute;, Mabiala, Bravo, Van Rankin (Tuiloma, min.75), Fochive, Chará (Loria, min.75), Blanco (Moreno, min.83), Asprilla, Chará (Loria , min. 75) et MoraStade:Stade BC PlaceButs:Veselinovic (0-1, min. 66)