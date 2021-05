Portland Timbers contre LA Galaxy

21/05/2021 à 21h30 CEST

le Bois de Portland jouera son huitième match en Major League Soccer contre le Galaxie, qui débutera ce samedi à 21h30 au Parc Providence.

le Bois de Portland arrive avec impatience à la huitième journée après avoir vaincu le Tremblements de terre de San Jose dans le Stade Avaya 0-2, avec des buts de Loria Oui Chará. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des cinq matchs disputés à ce jour dans la Major League Soccer avec un chiffre de six buts pour et huit contre.

Concernant les visiteurs, le LA Galaxy il a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre lui Austin FC en tant que local et le Los Angeles FC dans son fief, respectivement 2-0 et 2-1, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stadium du Bois de Portland. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté quatre et compte un solde de 10 buts marqués contre huit buts reçus.

En référence aux résultats en tant que local, le Bois de Portland Il a un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs disputés dans son stade, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le LA Galaxy a gagné une fois et perdu une fois lors de leurs deux matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Bois de Portland pour remporter la victoire.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le Parc Providence et les résultats sont six victoires, trois défaites et trois nuls en faveur de la Bois de Portland. La dernière confrontation entre les Bois de Portland et le Galaxie Ce tournoi a eu lieu en octobre 2020 et s’est conclu avec un score de 5-2 pour les locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par six points en faveur de la LA Galaxy. Les locaux, avant ce match, sont à la neuvième place avec six points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse est deuxième avec 12 points.