Portland Timbers, la dernière pierre d’achoppement pour l’alirón de New York en MLS

New York est à un pas de devenir champion de MLS. L’équipe, fondée en 2013 et dont les rangs dans le passé étaient Frank Lampard, David Villa ou Andrea Pirlo, entre autres illustres, sera mesurée ce samedi en finale à Portland Timbers. Le match se jouera à 21h00 et le fera à Providence Park à Portland pour le meilleur classement des Oregonians en phase régulière.

Les Timbers ont été les premiers à obtenir le ticket pour le dernier tour en s’imposant dans l’Ouest. La boîte Gio savarese, dans lequel le Valencien milite Jorge Gonzalez, a battu le Real Salt Lake en finale de conférence (2-0), où il est arrivé après avoir surpris et éliminé Colorado Rapids, la meilleure équipe de la ligue. Avant cela, les Timbers avaient battu Minnesota United 3-1.

Quant à New York, son chemin n’a pas été moins laborieux. Les hommes de Ronny Deila sont revenus en finale de l’Est face à l’Union de Philadelphie (1-2) alors qu’avant ils ont également démonté la meilleure équipe de leur Conférence, la New England Revolution. Ils ont balayé la saison régulière mais sont tombés aux tirs au but contre les New-Yorkais après 2-2 en temps réglementaire.

La franchise, propriété du City Football Group, a reçu le soutien de Pep Guardiola. « Le nouvel entraîneur fait très bien les choses et ils ont réalisé quelque chose de très important. Cette organisation est créée pour cela. C’est bien de voir que le club de New York peut réaliser quelque chose comme ça, être un champion de conférence et jouer la finale. Nous voulons vous souhaiter la meilleure des chances. Ils font partie de la famille et j’espère qu’ils pourront gagner la finale », a déclaré le manager de Manchester City.

Ce samedi prendra la succession de Columbus Crew, champion en 2020. Portland Timbers a été finaliste à deux reprises et en 2015 a remporté sa première couronne. De son côté, la ville de New York fait face sa première finale.