Portland Timbers prend trois points après avoir battu les Sounders de Seattle 0-2

30/08/2021 à 6h36 CEST

Les Bois de Portland joué et gagné 0-2 le match de lundi dernier dans le Champ CenturyLink. Les Sondeurs de Seattle Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre L’équipage de Colomb (1-2) et l’autre avant lui FC Dallas (0-1) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe de Portland, le Bois de Portland perdu par un résultat de 3-1 lors du match précédent contre le Austin FC. Après le match, l’équipe Siatelite est restée avec la direction de la Major League Soccer, tandis que le Bois de Portland classé septième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’avait cadré, les 45 premières minutes se sont donc terminées sur le même score de 0-0.

Après la mi-temps du duel, dans la seconde mi-temps est venu le but pour lui Bois de Portland, qui a créé sa lumière avec un objectif de Blanc à 58 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Portland a augmenté, qui a pris ses distances en établissant le 0-2 grâce à un but de la mûre dans le dernier souffle de la rencontre, en 95. Finalement, la confrontation s’est soldée par un 0-2 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Sondeurs de Seattle a donné accès à Médranda, Bénézet, Chasseur et Bruin pour Forgeron, Roldan, O’Neill et Rowe, Pendant ce temps, il Bois de Portland a donné le feu vert à Des murs, Tuiloma, Valéri, Fochive et Châtain pour Williamson, Des murs, Blanc, Van Rankin et Chara.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe de Portland. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Van Rankin et Valéri.

Avec 42 points, le Sondeurs de Seattle de Brian Schmetzer continue en tant que leader de la Major League Soccer, plutôt que de se qualifier pour les demi-finales de conférence, tandis que l’équipe dirigée par Giovanni Savarese il s’est placé à la septième place avec 27 points, occupant une place d’accès à une place qualificative pour le titre.

Le lendemain de la compétition, le Sondeurs de Seattle jouera contre lui Minnesota United, Pendant ce temps, il Bois de Portland affrontera contre Whitecaps de Vancouver.

Fiche techniqueSondeurs de Seattle :Cleveland, Arreaga, O’Neill (Montero, min.74), Gómez, Paulo, Roldan (Benezet, min.74), Roldan (Benezet, min.74), Smith (Medranda, min.73), Rowe (Bruin, min.87), Lodeiro et RuidíazBois de Portland :Steve Clark, & Zcaron;upari & cacute;, Mabiala, Bravo, Van Rankin (Fochive, min.74), Williamson (Paredes, min.12), Blanco (Valeri, min.65), Chará (Moreno, min.74 ), Asprilla , Mora et Chará (Moreno, min.74)Stade:Champ CenturyLinkButs:Blanco (0-1, min. 58) et Mora (0-2, min. 95)