Portland Timbers prend trois points après avoir battu les tremblements de terre de San Jose 0-2

16/05/2021 à 06:06 CEST

le Bois de Portland a remporté le Tremblements de terre de San Jose 0-2 lors du match disputé ce dimanche au Stade Avaya. le Tremblements de terre de San Jose a affronté le duel avec l’intention de retracer son score au classement après avoir subi une défaite 0-1 lors du match précédent contre le Sounders de Seattle. Du côté de l’équipe de Portland, le Bois de Portland il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Sounders de Seattle. Avec ce bon résultat, l’équipe de Portland est neuvième, tandis que la Tremblements de terre de San Jose il est quatrième à la fin du match.

La première partie du match a commencé de manière favorable pour l’équipe de Portland, qui a inauguré le lumineux avec un but de Chará quelques minutes après le début du match, en particulier à la cinquième minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

En seconde période, la chance est venue pour lui Bois de Portland, qui a mis plus de terres entre les deux grâce à un peu de Loria à 74 minutes, clôturant ainsi le match avec un score final de 0-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Tremblements de terre de San Jose ils sont entrés du banc Wondolowski, Salinas, Lopez, Benjamin Kikanovic Oui Jack Skahan remplacer Espinoza, Jungwirth, Marie, le fer Oui rivières, tandis que les changements par le Bois de Portland Ils étaient Asprilla, Zambrano, Valeri, Mcgraw Oui Van Rankin, qui est entré par Ebobisse, pôle, la mûre, Bonilla Oui Loria.

Dans la réunion, il y avait un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Portland. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes pour Tuiloma Oui & Zcaron; upari & cacute;.

Avec ce résultat, le Tremblements de terre de San Jose est laissé avec neuf points et le Bois de Portland ça va jusqu’à six points.

Fiche techniqueTremblements de terre de San Jose:Jt Marcinkowski, Alanís, Jungwirth (Salinas, min 59), Marie (López, min 59), Abecasis, Remedi, Yueill, Cowell, Fierro (Benjamin Kikanovic, min 63), Espinoza (Wondolowski, min 58) et Rios (Jack Skahan, min.66)Bois de Portland:Ketterer, & Zcaron; upari & cacute;, Bonilla (Mcgraw, min 82), Bravo, Polo (Zambrano, min 72), Williamson, Tuiloma, Mora (Valeri, min 82), Loria (Van Rankin, min. 82), Chará et Ebobisse (Asprilla, min 68)Stade:Stade AvayaButs:Chará (0-1, min.5) et Loria (0-2, min.74)