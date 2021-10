Portland Timbers s’impose au minimum face à l’Inter Miami (1-0)

10/04/2021 à 02:01 CEST

Les Bois de Portland a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Miami, qui a battu 1-0 ce dimanche dans le Parc de la Providence. Les Bois de Portland Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Véritable lac salé (6-1) et l’autre avant lui Los Angeles FC (2-1). Concernant l’équipe de Miami, les Inter Miami perdu par un résultat de 1-0 lors du match précédent contre le Atlanta United et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Avec cette défaite, le Inter Miami s’est placé en dixième position à l’issue du duel, tandis que le Bois de Portland est quatrième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la mi-course du match est venu le but de l’équipe de Portland, qui a débuté sa lumière avec un but de Niezgoda à 83 minutes, terminant ainsi le match avec le résultat de 1-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Bois de Portland a donné accès à Blanc, Des murs, Niezgoda et Châtain pour Loria, Fochive, Asprilla et Chara, Pendant ce temps, il Miami a donné accès à Leerdam, Matuidi, Carranza, Higuain et Vassilev pour Figal, Chapman, Robinson, Pizarre et Grégore.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont deux au Bois de Portland (Chara et Chara) et un à Miami (Figal).

Après la conclusion de ce match lors de la 37e journée, le Bois de Portland s’est placé en quatrième position avec 46 points, occupant une place d’accès à une place de playoffs pour le championnat, tandis que le Inter Miami il est à la dixième place avec 32 points.

Fiche techniqueBois de Portland :Steve Clark, & Zcaron; upari & cacute;, Mabiala, Bravo, Van Rankin, Chará (Moreno, min.95), Fochive (Paredes, min.68), Chará (Moreno, min.95), Loria (Blanco, min. .68) , Asprilla (Niezgoda, min.82) et MoraInter Miami :Marsman, Figal (Leerdam, min.58), Makoun, González Pirez, Chapman (Matuidi, min.58), Gregore (Vassilev, min.90), Brek Shea, Morgan, Robinson (Carranza, min.76), Higuaín et Pizarro (Higuaín, min.76)Stade:Parc de la ProvidenceButs:Niezgoda (1-0, min. 83)