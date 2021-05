Portland Trail Blazers bat les Cleveland Cavaliers (105-141)

07/05/2021 à 08:54 CEST

Portland Trail Blazers vaincu en tant que visiteur Les Cavaliers de Cleveland par 105-141 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Cleveland Cavaliers avaient perdu à domicile contre Soleils de phénix par 118-134, donc après le match, ils ont ajouté un total de neuf défaites consécutives. De leur côté, les Portland Trail Blazers ont également perdu à l’extérieur avec Atlanta Hawks par 123-114. Portland Trail Blazers, avec ce résultat, est lié aux matchs gagnés avec les positions de barrage avec 37 matchs gagnés sur 66 joués, tandis que Les Cavaliers de ClevelandAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 21 matchs gagnés sur 66 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un partiel de 11-2 au cours du quart et ont terminé avec un 28-29. Plus tard, au deuxième quart, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer dans le jeu électronique et a enregistré une différence maximale de 13 points (42-55) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 29-38. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 57-67 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Portland Trail Blazers Ils ont encore creusé leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 12-0 et ont réalisé la différence maximale (22 points) à la fin du quart jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 23-35 (80-102) . Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, ils ont relevé l’écart à un maximum de 36 points (97-133) et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 25-39. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 105-141 en faveur de l’équipe visiteuse.

Le triomphe de Portland Trail Blazers C’était dû en partie grâce aux 32 points, neuf passes et trois rebonds de Damian Lillard et les 18 points et 13 rebonds de Enes Kanter. Les 18 points, deux passes et huit rebonds de Kevin Love et les neuf points, deux passes et 13 rebonds de Jarrett Allen ils n’étaient pas assez pour Les Cavaliers de Cleveland pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté la victoire, au prochain match Portland Trail Blazers mesurera sa force avec Les Lakers de Los Angeles dans le Centre de la mode, tandis que le prochain jeu de Les Cavaliers de Cleveland sera contre Mavericks de Dallas dans le Centre American Airlines. Consultez le calendrier complet de la NBA.