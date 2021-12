Portland Trail Blazers : Crise, succession de défaites et le transfert de plus en plus possible d’une de ses stars

Portland Trail Blazers C’est l’une des équipes les plus en mauvaise posture de toute la NBA. Les premiers pas de Chauncey Billups en tant qu’entraîneur-chef ne sont pas bons du tout. La franchise a perdu son troisième match consécutif ce matin et est actuellement 10e dans l’Ouest avec une fiche de 11-14.

S’il est vrai que la défaite, contre Clippers de Los Angeles (avec Paul George, 21 points et quatre passes, et Marcus Morris, 17 points et quatre passes, comme joueurs les plus remarquables), il est arrivé sans ses deux étoiles, la réalité est que le jeu qui se déploie en Oregon est très loin d’être celui attendu par les fans.

Ce ne serait pas une folie de voir une transaction de CJ McCollum avant la clôture du marché d’hiver.

Rentrer à la maison avec un W. – @miel faits saillants vs. Portland pic.twitter.com/R09n2IjYyH – LA Clippers (@LAClippers) 7 décembre 2021