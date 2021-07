Portland Trail Blazers signe un accord de parrainage de maillot NBA avec la startup de crypto de Seattle StormX

L’écusson du maillot StormX. (Photo gracieuseté de Bruce Ely / Trail Blazers)

La startup de crypto-monnaie de Seattle StormX fait un gros coup marketing dans le coin d’un maillot NBA.

StormX vient de signer un accord avec les Portland Trail Blazers de la NBA qui comportera le logo de l’entreprise sur les maillots de l’équipe pour les cinq prochaines années, à commencer par la saison 2021-22.

La NBA en 2017 a introduit son programme de parrainage de patchs de maillots qui permet aux équipes de gagner des revenus auprès d’entreprises qui paient pour que leur logo soit cousu sur la zone de l’épaule avant gauche des maillots.

En 2017, les transactions de patchs de maillots se sont élevées en moyenne à 9,3 millions de dollars par an. Les Trail Blazers avaient auparavant un contrat de maillot avec Performance Health et sa marque Biofreeze.

StormX n’a ​​pas révélé de données financières spécifiques, mais a déclaré avoir signé un contrat à huit chiffres qui comprend également la marque dans l’arène et les droits d’être le “partenaire exclusif de la blockchain des Portland Trail Blazers”. Elle a également le droit de distribuer et de mener des campagnes marketing identifiées par l’équipe à l’échelle internationale.

Le PDG de StormX, Simon Yu. (Photo StormX)

Fondée en 2015, StormX exploite une plate-forme qui permet aux utilisateurs de gagner des récompenses en crypto-monnaie lorsqu’ils font leurs achats dans l’un des plus de 750 magasins. Il possède également son propre jeton appelé STMX qui a une valeur marchande de 209 millions de dollars.

StormX gagne de l’argent sur les frais de transaction lorsque ses utilisateurs effectuent des achats auprès de leurs marques partenaires.

L’application de StormX compte plus de 3 millions de téléchargements et a versé plus de 4 millions de dollars de récompenses à ce jour. C’est l’une des nombreuses startups liées à la crypto et à la blockchain qui attirent l’attention des investisseurs.

StormX est la première entreprise de crypto à être un sponsor de maillot NBA et la première marque de crypto à travailler avec les Trail Blazers, soulignant l’adoption et la popularité croissantes de la technologie ces dernières années.

“Nous sommes extrêmement heureux que notre équipe porte une entreprise aussi révolutionnaire et révolutionnaire sur le devant de nos maillots”, a déclaré le président et chef de la direction de Trail Blazers, Chris McGowan, dans un communiqué.

Pour « commémorer le partenariat », les Blazers lanceront leur premier NFT plus tard ce mois-ci sur la base de sa série d’affiches Gameday. La NBA a surfé sur l’engouement NFT avec sa populaire plateforme NBA Top Shot.

Le Miami Heat, une autre équipe de la NBA, a signé plus tôt cette année un accord de droits de dénomination de 135 millions de dollars avec l’échange de crypto FTX et a renommé son arène FTX Arena.

En avril, StormX a levé 6 millions de dollars pour alimenter sa croissance ; les investisseurs incluent Plug and Play Ventures, l’un des premiers bailleurs de fonds de PayPal et l’application de récompenses Honey, qui a été acquise par PayPal pour 4 milliards de dollars. Note : PayPal est le sponsor du maillot des Phoenix Suns.

Le financement total à ce jour pour StormX est de 38,7 millions de dollars. La société, qui compte 21 membres d’équipe, prévoit d’offrir une carte de débit plus tard cette année et s’associe à un fournisseur de paiement de premier plan pour offrir plus de récompenses aux titulaires de carte.

StormX est dirigé par Simon Yu, diplômé de l’Université de Washington et ancien analyste de KeyBank qui a également fondé Bomba Fusion, une entreprise coréenne de food truck et de restauration à Seattle. Yu est également originaire de Portland, Oregon, et un grand fan de la NBA qui a grandi en soutenant les Trail Blazers.

Yu a fondé StormX sous le nom de CakeCodes, diplômé de Techstars Seattle en 2016. Il a cofondé StormX avec Calvin Hsieh.