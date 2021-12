Porto – Athlétique | Pepe charge le VAR : « Il est là pour aider, mais il ne l’a pas fait »

08/12/21 à 12h09 CET

Pépé, ancien footballeur du Real Madrid et actuellement capitaine de la Port, n’a pas laissé le Stadium ou Dragao trop heureux hier soir après le choc contre l’Atlético de Madrid.

Dans un match très difficile, l’arbitre a dû expulser jusqu’à cinq footballeurs dans la dernière ligne droite de l’affrontement après deux actions différentes dans lesquelles il a montré aux rouges à Carrasco et Wendell, qui se terminait par des tanganas parmi lesquels se trouvaient les Portugais.

Sur les raisons pour lesquelles le jeu s’est terminé de cette façon, Pépé, sur les micros Movistar + avec Ricardo Sierra, il a attaqué de deux manières claires : le rival et l’arbitre vidéo.

« L’Atlético est allé plus loin dans cette voie. La VAR est là pour aider, mais aujourd’hui elle n’a pas aidé. Nous voulions calmer les esprits car nous étions plus forts sur le terrain. Ensuite, en deux transitions, ils nous ont fait deux autres buts et c’était très difficile », a déclaré Pepe après le match.

« En première mi-temps, nous ne méritions pas de faire 0-0. Nous avons eu beaucoup d’occasions, puis au début et à la seconde nous étions bons, l’Atlético a eu la chance de marquer sur coups de pied arrêtés. Le match s’est terminé, beaucoup de confusion, beaucoup de combats, l’arbitre a commencé à enseigner le jaune », a-t-il ajouté.

Enfin, Pepe a fait une autocritique de la phase de groupes de son équipe : « Le match d’aujourd’hui a été le reflet de notre groupe. A Madrid, nous nous sommes créés beaucoup d’occasions et nous nous sommes retrouvés avec un match nul. A San Siro, idem avec une égalité ayant plus d’opportunités. Et aujourd’hui, nous avons eu le match le plus contrôlé. On a bien travaillé, on s’est créé beaucoup d’occasions de marquer, mais à un niveau aussi élevé que la Ligue des champions on a beaucoup souffert«