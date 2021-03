Porto retrouve l’une des villes qui l’a couronnée en Europe

30/03/2021 à 17:15 CEST

.

Porto, qui disputera les deux matchs de leur élimination des quarts de finale de la Ligue des champions contre Chelsea au stade Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville, retournera dans la ville où il a remporté l’un des titres européens qui brille par son record, la Coupe UEFA 2003.

Dans cette finale, tenue dans le Stade de la Cartuja, l’ensemble alors dirigé par José Mourinho a battu le Celtic Glasgow 3-2, dans un match décidé par un but de Derlei en prolongation et cela a brisé l’égalité établie par le doublé de Larson pour les Écossais et les buts portugais d’Alenichev et Derlei lui-même.

De plus, Porto a disputé deux autres matches dans la capitale andalouse en deux huitièmes de finale du même tournoi contre Séville au Sánchez-Pizjuán, avec un solde de une victoire et une défaite cela a conduit à un classement et à une élimination.

En huitièmes de finale de l’édition 2010-11, a gagné 1-2 (but local de Kanouté et tant de visiteurs de Rolando et Guarín) et en quarts de finale de la campagne 2014-15, ils ont perdu 4-1, après avoir marqué Rakitic, Vitolo, Bacca et Gameiro pour les sévillans, et avoir réduit Quaresma dans le temps d’extension.

Chelsea, quant à lui, a visité le stade de Séville cette même saison lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, quand ils ont gagné 0-4, avec un poker marquant par Olivier Giroud, et a ainsi obtenu la première place dans son groupe.

De plus, les Londoniens ont joué deux autres fois à Séville, les deux dans le champ Betis: en quart de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1997-98 (victoire 1-2 avec un doublé de Tore André Flo et un but Betic par Alfonso); et en phase de groupes de la Ligue des champions 2005-06 (défaite par le minimum avec tant de Dani).