Porto Rico à Las Vegas ce samedi prochain

Samedi prochain, encore une fois, Porto Rico aura une bonne représentation à Las Vegas, Nevada. Le champion du monde en deux divisions, “” 𝑷𝑬𝑫𝑹𝑨𝒁𝑨 (28-3, 13 KO’s), affrontera l’invaincu 𝑱𝑼𝑳𝑰𝑨𝑵 “𝑯𝒂𝒎𝒎𝒆𝒓 𝑯𝒂𝒏𝒅𝒔” (21-0, 14 KO’s).

Pedraza est très inspiré pour conquérir sa troisième division et aura un autre obstacle dans la figure de Rodríguez, un rival avec un punch respectable et une bonne boxe. Une victoire de Pedraza le place aux portes du titre et pour ce faire Rodríguez serait pleinement sous les projecteurs à 140 livres. Rodríguez sera-t-il capable de gérer les compétences et la vaste expérience de Pedraza ?

Le charismatique espoir de 18 ans 𝑿𝑨𝑵𝑫𝑬𝑹 𝒁𝑨𝒀𝑨𝑺 (8-0, 6 KO), affrontera les Irlandais 𝑳𝑨𝑹𝑹𝒀 𝑭𝑹𝒀𝑬𝑹𝑺 (11-3, 4 KO). Zayas vient de remporter un KO spectaculaire au premier tour il y a 40 jours. Les friteuses sont comme toutes les irlandaises, pour l’avant à tout moment. Une fois de plus, Zayas aura l’occasion de montrer sa puissance.

𝑱𝑶𝑯𝑵 𝑩𝑨𝑼𝒁𝑨 (14-0, 5 KO), est un autre espoir super léger qui affrontera 𝑪𝑯𝑹𝑰𝑺𝑻𝑶𝑵 𝑬𝑫𝑾𝑨𝑹𝑫𝑺 (12-2, 6 KO). Bauza, qui a du talent avec un beau style, affrontera un adversaire assez rapide et fort. Bauza est obligé de faire une démonstration qualificative et il a les outils pour le faire.

𝑭𝑹𝑬𝑽𝑰𝑨𝑵 𝑮𝑶𝑵𝒁𝑨𝑳𝑬𝒁 (4-0, 1 KO), à seulement son 5e. le combat fera face à un autre invaincu d’origine mexicaine, 𝑳𝑼𝑨 (7-0, 3 KO). González va chercher le feu tôt car Lua est aussi une guerrière. Si l’on regarde de près, Frevian a le rival le plus difficile. Il doit partir comme s’il n’y avait pas de lendemain. S’il gagne, il deviendra un autre espoir TR, s’il perd au combat, il continuera dans le jeu … et une mauvaise performance repart de zéro.