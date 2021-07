Porto Rico a un nouveau guichet automatique bitcoin

in

Bitstop, un fabricant américain de guichets automatiques bitcoin, a installé de nouveaux équipements à Porto Rico. C’est le huitième appareil que l’entreprise place sur l’île des Caraïbes, mais le premier à atteindre la municipalité de Caroline, située dans la région nord-est.

La nouvelle équipe pour acheter du bitcoin est disponible à la station-service Puma situé à Marginal Los Angeles en Caroline, comme annoncé par la société via son compte Twitter.

Sur son site Internet, la société note que a d’autres distributeurs automatiques de bitcoins à proximité tels que Shell Isla Verde de Calbert, le Gulf Barbosa de Texxan Oil et celui installé à Baldorioty de Castro, le couloir qui reçoit chaque personne qui arrive sur l’île.Tous stratégiquement situés dans les stations-service et activés uniquement à l’achat car ils ne sont pas bidirectionnels et n’autorise pas la vente

Le nouveau guichet automatique est situé à la station-service Puma de Carolina, comme indiqué sur la carte Google.

Depuis 2019, Bitstop a prévu d’installer des guichets automatiques dans tous les coins des États-Unis. Cette année-là, il signe même un accord avec Simon Malls, le plus grand opérateur de centres commerciaux du pays, et dès lors, a basé ses efforts sur le fait de rendre le bitcoin de plus en plus visible.

En fait, Andrew Barnard, co-fondateur et PDG de la firme a noté dans le passé que plus il y a de guichets automatiques disponibles dans le monde, plus les gens seront attirés à l’industrie de la crypto-monnaie.

Bitstop indique sur son site Web qu’il possède plus de 400 distributeurs automatiques de bitcoins à travers les États-Unis et 16 autres en République dominicaine et à Porto Rico. Source : Bitstop

Selon le guide CriptoNoticias sur les endroits où acheter et vendre des bitcoins à Porto Rico, Bitstop n’est pas la seule entreprise à avoir des guichets automatiques Bitcoin installés à San Juan et Ponce. Il y a aussi Athena Bitcoin, qui dispose de 6 autres guichets automatiques pour l’achat de BTC et d’autres crypto-monnaies.

D’autre part, les entreprises qui acceptent la crypto-monnaie comme moyen de paiement se multiplient également sur l’île. Ainsi, visiter ce territoire et ses belles plages peut être une bonne option si vous êtes en compagnie des actifs cryptographiques les plus populaires.