Porto Rico gémit sous la pandémie alors que la santé et l’économie souffrent

Porto Rico semblait sprinter vers l’immunité du troupeau ce printemps avant que les gens ne commencent à baisser leur garde contre le COVID-19 et que de nouvelles variantes commencent à se répandre sur le territoire américain.

Désormais, une flambée des cas et des hospitalisations a mis les experts médicaux en désaccord avec le gouvernement, qui lutte pour protéger la santé des gens tout en essayant également de prévenir une implosion économique sur une île frappée par les ouragans, les tremblements de terre et une crise financière prolongée.

“La difficulté ici est de savoir comment trouver une décision salomonienne … pour donner aux gens la possibilité de travailler et d’être responsables et de maintenir la santé en priorité”, a déclaré Ramón Leal, ancien président de l’Association des restaurants de Porto Rico. «Ce sont des conversations difficiles.»

C’est un équilibre délicat pour une île qui a imposé des mandats de verrouillage et de masque avant tout État américain et qui a certaines des exigences d’entrée les plus strictes de toutes les juridictions américaines – des mesures qui ont aidé à contenir les infections avant la dernière flambée.

Dans l’ensemble, le pays de 3,3 millions d’habitants a signalé plus de 115000 cas confirmés de coronavirus, plus de 115000 cas suspects et plus de 2000 décès, les taux de transmission augmentant légèrement la dernière semaine d’avril à 28 cas pour 100000 personnes par jour, contre 17 pour 100 000 sur le continent américain.

La pandémie a déclenché la deuxième plus grande baisse économique que Porto Rico a connue depuis le début de la tenue de registres en 1980, selon José Caraballo, économiste de Porto Rico. Le plus important a été causé par l’ouragan Maria, qui a infligé plus de 100 milliards de dollars de dégâts en 2017, avec près de 3000 personnes décédées dans ses conséquences étouffantes.

Plus de 30000 emplois ont été perdus à cause de l’épidémie de COVID-19 et au moins 1400 entreprises ont fermé leurs portes, a déclaré Caraballo – sur une île qui a vu près de 12% de sa population fuir au cours de la dernière décennie et dont le gouvernement est aux prises avec l’écrasement. dette qui l’a amenée à déposer le bilan de la plus grande faillite municipale de l’histoire des États-Unis en 2017.

«Je suis surpris par ce que le peuple portoricain a dû endurer», a déclaré Caraballo.

Beaucoup de ceux qui restent pleurent la perte de leur maison, de leur emploi, de leur entreprise ou de leurs proches.

Luis Ángel Sánchez a deux amis proches dans l’unité de soins intensifs et a perdu son père et son fils à cause du COVID-19 en avril 2020 à moins de deux semaines d’intervalle. Sánchez s’est fait vacciner à la mi-mars.

«Le vaccin n’effacera pas les cicatrices et ne guérira pas mon cœur brisé», a-t-il écrit sur Facebook ce jour-là. «Cela ne ramènera pas mon fils. Cela ne ramènera pas mon père. Eux, ainsi que les autres qui ont succombé à ce monstre, ne seront pas morts en vain si nous continuons à faire la bonne chose.

Sánchez a déclaré que les gens devraient rester vigilants et a exhorté le gouvernement à imposer des sanctions plus strictes à ceux qui ne suivaient pas les mesures COVID-19.

«Ce n’est pas encore fini», dit-il.

Gouverneur Pedro Pierluisi a résisté à des restrictions plus strictes, affirmant qu’un autre verrouillage serait trop extrême et que les choses continueront de s’améliorer et que l’île pourrait obtenir l’immunité du troupeau d’ici août: «La solution est la vaccination.»

Plus de 2 millions de doses ont été administrées sur l’île, 55% d’entre eux ayant reçu au moins une injection et 27% deux.

Dans cette photo d’archive du 10 mars 2021, une infirmière porte des flacons du vaccin Moderna COVID-19 lors d’une campagne de vaccination de masse, à l’école primaire Maria Simmons de Vieques, Porto Rico. Un pic de cas et d’hospitalisations a mis les experts médicaux en désaccord avec le gouvernement, qui lutte pour protéger la santé des gens tout en essayant également de prévenir une implosion économique sur une île frappée par les ouragans, les tremblements de terre et une crise financière prolongée. (Photo AP / Carlos Giusti, dossier)

Alors que les autorités sanitaires se disent soulagées que beaucoup souhaitent se faire vacciner, elles notent que certaines personnes qui ne sont pas encore entièrement protégées ne tiennent pas compte des restrictions qui incluent un couvre-feu de plus d’un an.

Cela et la présence d’au moins sept variantes de COVID-19 sur l’île contribueraient à l’augmentation des cas. Un autre facteur, selon les experts, est une baisse des tests d’une moyenne d’environ 7 000 tests par jour à 2 000, une tendance imputée au fait que les gens deviennent obsédés par la vaccination.

La lutte contre le COVID-19 a également été compliquée par une fuite de talents médicaux vers le continent américain.

Le nombre de médecins à Porto Rico est tombé à 9 000 contre 14 000 en 2006, a déclaré le Dr Víctor Ramos, pédiatre et président de l’Association des chirurgiens de l’île. Des baisses similaires ont été observées chez les infirmières et les techniciens.

«Les professionnels de la santé sont épuisés et rares», a déclaré Daniel Colón-Ramos, qui préside une coalition scientifique qui conseille le gouverneur de Porto Rico.

Ramos et d’autres experts de la santé disent que le gouverneur devrait temporairement interdire les repas à l’intérieur, une mesure imposée l’année dernière. Actuellement, les restaurants et autres lieux sont limités à 30% de leur capacité, mais les responsables affirment que la limite est difficile à évaluer et se demandent si elle est même respectée.

C’est un problème sur lequel le gouvernement et les propriétaires d’entreprise se sont affrontés à plusieurs reprises, l’industrie insistant sur le fait qu’il est plus sûr de manger dans un restaurant à l’intérieur, compte tenu de tous les protocoles de sécurité, que dans la maison de quelqu’un.

Mateo Cidre, le propriétaire de quatre restaurants et boulangeries, a déclaré que l’industrie ne s’était pas remise des neuf semaines de l’année dernière au cours desquelles les restaurants ne pouvaient faire que la livraison, le report ou le ramassage en bordure de rue. Il a subi de lourdes pertes et a demandé une suspension des paiements de voiture et de logement.

Il a reproché au gouvernement de ne pas assouplir davantage les restrictions, même en cas de baisse des cas.

«Ils n’ont jamais été flexibles avec nous», a-t-il déclaré. «Ce fut une route très fatigante.»

D’autres industries ont également été durement touchées, avec une baisse de 2 milliards de dollars des ventes au détail l’année dernière, a déclaré Jorge Argüelles, ancien président de la Retail Association de Porto Rico.

Ceux qui sont pressés par les restrictions disent que le gouverneur devrait imposer des restrictions plus strictes dans les aéroports, où seulement environ 30% de ceux qui arrivent portent le test COVID-19 négatif requis. Plusieurs touristes ont été arrêtés pour avoir agressé les autorités après avoir refusé de suivre les instructions sanitaires.

Une option de confinement volontaire de 14 jours a été levée mercredi, et ceux qui n’ont pas de test négatif font face à une amende de 300 $ s’ils n’en présentent pas dans les 48 heures. Cependant, il n’y a pas de système pour leur infliger une amende à leur arrivée; il appartient aux gens de remplir volontairement un document en ligne plus tard afin qu’ils puissent être condamnés à une amende.

«Ce qui m’inquiète le plus», a déclaré Colón-Ramos, qui supervise le conseil scientifique, «est de penser qu’il y a des gens en vie aujourd’hui qui peuvent être sauvés ou peuvent mourir selon le comportement des Portoricains.»

