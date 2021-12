Bien que la sortie d’un album de Noël soit une tradition commerciale séculaire, tous les artistes ne sont pas à la hauteur. Grâce à l’expertise de Richard Carpenter en studio, un orchestre et un chœur de studio surdimensionnés, des arrangements formidables et, surtout, la voix divine de Karen Carpenter, Christmas Portrait est un album intemporel qui ne fait que s’améliorer avec chaque fête qui passe.

Écoutez Portrait de Noël sur Apple Music et Spotify.

Portrait de Noël est le premier album de Noël enregistré par Charpentiers, et le seul émis du vivant de Karen Carpenter. Sorti à l’origine le 13 octobre 1978, il a été classé le 9 décembre 1978 et allait devenir l’album de Noël n ° 1 de cette année-là.

Après la diffusion de l’émission spéciale The Carpenters At Christmas le 9 décembre 1977, le duo de frères et sœurs a décidé qu’il était enfin temps d’enregistrer un album de Noël. Couvrant la plupart des classiques de la saison, à la fois sacrés et profanes, ils ont fini par enregistrer plus que suffisamment pour Christmas Portrait, qui a testé les limites de la quantité de musique pouvant tenir sur un LP.

L’album est typiquement américain, avec même la couverture inspirée du célèbre autoportrait de Norman Rockwell. La liste des chansons parcourt une myriade de standards soutenus par des arrangements de Peter Knight, Billy May et Richard Carpenter. Les meilleurs albums de vacances ont l’effet pavlovien d’évoquer une lueur rose de confort, tandis que les pires d’entre eux vous rappellent d’être pris au piège au centre commercial. Heureusement, Christmas Portrait est du premier, couvrant le public de cordes, de cors, de cloches et de choristes chérubins qui frôlent le céleste.

Alors que la plupart des classiques sont repris, l’album suit une structure narrative, avec l’a cappella O Come, O come Emmanuel et se termine par / le Bach / Gounod « Ave Maria ». Mais la chanson la plus mémorable de l’album est sans conteste la douce-amère « Merry Christmas Darling », avec une musique écrite par Richard en 1966, sur des paroles du directeur de la chorale universitaire du duo Frank Pooler, qui les avait écrites deux décennies auparavant. Alors qu’il était initialement sorti en single en 1970, l’album de Noël comprenait une nouvelle voix principale de Karen, qui n’était pas tout à fait satisfaite de son original. L’album est devenu platine peu de temps après sa sortie et est devenu un classique.

Portrait de Noël peut être acheté ici.