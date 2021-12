Portrait du célèbre créateur de mode Virgil Abloh par l’artiste de la culture pop Rob Prior et son NFT 1:1 vendu pour 1 million de dollars à Art Basel Miami

Los Angeles, États-Unis, 11 décembre 2021, Chainwire

L’artiste pop et peintre de renommée internationale Rob Prior a annoncé aujourd’hui une vente d’art historique de plusieurs millions de dollars à Art Basel Miami. La vente comprenait l’achat d’un portrait à l’aquarelle du célèbre créateur de mode Virgil Abloh par le directeur immobilier Daniel Pettit pour 1 million de dollars. Avant peint la pièce en direct à Miami, et Pettit a immédiatement proposé de l’acheter. La peinture est accompagnée d’un rare NFT 1:1 du portrait frappé par QNFT, une division de BQT Technologies.

« En tant que collectionneur d’art, c’est une chose de faire un achat transactionnel et de posséder une œuvre d’art », a déclaré Pettit. « Mais regarder Rob peindre, puis ramener cette pièce à la maison et revivre cette expérience, cela amène son art à un tout autre niveau. »

Prior étend son travail avec les NFT. La première offre NFT de Prior, « Reign of Money: What the F#$% », un NFT 1:1 s’est vendu pour 182 050 $. L’artiste s’appuiera sur ses précédentes réalisations NFT avec un nouveau projet basé sur la cryptographie. Pour cette nouvelle entreprise, Prior travaillera avec QNFT, un groupe de développement de marché blockchain, pour apporter une sélection de NFT mettant en vedette son art renommé aux collectionneurs NFT. Le PDG de BQT Technologies, Edward W. Mandel, a qualifié le partenariat avec Prior de « une évidence ».

« Regarder Rob peindre, c’est comme regarder un chef d’orchestre au Carnegie Hall et nous sommes honorés de faire partie de l’équipe de Rob. Nous enregistrons tout le contenu « dans les coulisses » de la création de ses chefs-d’œuvre par Rob pour que les métadonnées NFT soient enregistrées dans l’histoire », a déclaré Mandel.

Parmi les autres œuvres d’art figuraient une paire de portraits représentant le boxeur Canelo Álvarez, vainqueur de plusieurs championnats du monde, qui se sont vendus ensemble pour 500 000 $. Le produit d’une œuvre de Canelo, « À gauche : Canelo Portrait n° 1 », sera entièrement reversé à une œuvre caritative. Les ventes supplémentaires comprenaient un portrait touchant de l’icône de l’art mondial Frida Kahlo, qui a été inspiré par la vente récente de son autoportrait « Diego Y yo » chez Sotheby’s pour 34,9 millions de dollars. Prior a également réalisé et vendu une paire de portraits de Bruce Lee et l’une de ses couvertures de bandes dessinées parodiques « Stan Lee Legacy Collection » mettant en vedette et signées par le titan de la bande dessinée Stan Lee, qui iront au domicile d’un directeur pharmaceutique anonyme de HIllsboro, en Floride. .

Steven Wang est un cadre de la société de sports fantastiques basée à Las Vegas, Superdraft. Il est un admirateur de longue date de Bruce Lee et il est devenu fasciné par le travail de Prior alors qu’il assistait à Art Basel Miami. Après son achèvement, Wang a acheté les portraits.

« Bruce Lee a toujours été mon héros », a déclaré Wang. «Quand j’ai vu les peintures de Rob du grand Bruce Lee, je me suis connecté instantanément. Rob est un artiste talentueux qui a su refléter la grandeur de Bruce Lee et de son personnage, des pièces si vivantes que j’ai senti que Bruce bougeait dans ces peintures.

Après la vente, Prior a exprimé sa gratitude aux collectionneurs, déclarant : « Je dis toujours aux fans ‘Je fais de l’art.’ Mais, je dois dire, c’est un peu humiliant que les collectionneurs expriment l’intérêt et la foi dans mes pièces pour leur attribuer une valeur comme celle-ci.

La plupart des œuvres vendues ont été réalisées dans divers lieux de grande envergure à Miami, tels que Context Hall. L’apparition de Prior à Miami a prouvé une fois de plus sa capacité à hypnotiser d’immenses foules d’amateurs d’art du monde entier.

Un membre du public, présent pour la peinture en direct de Virgil Abloh, a déclaré: « J’ai regardé les spectateurs pleurer, submergé par le pouvoir de la création en direct de ce véritable art. »

À propos de Rob Prior

La carrière de Rob Prior dans les beaux-arts et la création de contenu s’étend sur plus de trente ans, et la demande pour ses pièces voyage partout. Il a exposé dans des musées et des galeries aux États-Unis, en Europe et en Asie. Prior est connu pour ses peintures en direct, qui attirent plus de 300 000 spectateurs chaque année, captivant leur imagination avec son art pop et ses beaux-arts. Lorsqu’il ne peint pas, Prior crée et réalise des films cinématographiques et de télévision. Il a été qualifié de « l’un des créateurs de contenu les plus importants » de sa génération.

À propos de BQT / QNFT

BQT est une entreprise fournissant un écosystème d’applications blockchain. QNFT est un créateur de marchés verticaux révolutionnaires DeFi NFT, permettant aux collectionneurs NFT de frapper, échanger et échanger leurs actifs NFT.

