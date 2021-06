Portraits sur watchOS 8 est une version intelligente et délicieuse des photos avec Apple Watch

Apple Watch présente cet automne une nouvelle version du visage Photos dans watchOS 8 appelée Portraits. C’est un ajout délicieux qui donne une nouvelle tournure à ce qu’Apple dit être le cadran de montre le plus populaire parmi les utilisateurs.

Qu’est-ce qu’une photo Portrait ?

watchOS 8 est actuellement disponible en version bêta pour les premiers utilisateurs. La mise à jour du logiciel Apple Watch sera facilement disponible pour tous les utilisateurs vers septembre.

Le cadran de la montre Portraits a une astuce de fête intelligente qui fonctionne avec des photos prises jusqu’à l’iPhone 7 Plus. L’appareil photo arrière à double objectif introduit il y a près de cinq ans était le premier iPhone capable de prendre des photos de portrait.

Les photos de portrait utilisent des différences de profondeur pour créer un arrière-plan flou afin de créer un effet bokeh tout en gardant le sujet au point. Les miroirs de l’astuce logicielle veulent capturer des objectifs beaucoup plus grands sur des caméras dédiées.

Aujourd’hui, la prise en charge de Portrait est largement disponible sur de nombreux modèles d’iPhone avec la prise en charge des appareils photo à objectif unique, des appareils photo frontaux et de différents points focaux. Le cadran de la montre Portraits fonctionne avec toutes ces photos Portrait de votre photothèque datant de septembre 2016.

Comment fonctionne le visage Portraits

iOS 15 et watchOS 8 introduisent la prise en charge du visage Portraits à l’aide de l’iPhone et de l’Apple Watch. Un visage Portraits est créé à partir de l’application Watch sur l’iPhone. Les utilisateurs peuvent choisir jusqu’à 24 photos compatibles à afficher dans le visage Portraits sur l’Apple Watch. Il existe trois styles d’horloge, un emplacement de complication pour la date et un emplacement de complication pour plus d’options.

Vous pouvez commencer avec une seule photo pour créer un cadran Portraits avant d’en ajouter d’autres à la rotation du cadran. La photo présentée change chaque fois que vous vérifiez l’heure sur votre Apple Watch. Si vous souhaitez présenter plus de 24 photos de portrait ou utiliser plusieurs styles d’horloge, vous pouvez ajouter des cadrans de montre Portraits supplémentaires parmi lesquels choisir dans l’application Watch sur l’iPhone.

Le visage Portraits nécessite des photos Portrait car il utilise des données de profondeur pour animer légèrement le sujet du cadran de la montre lorsque l’écran se réveille. Il place également intelligemment l’horloge juste derrière le sujet et sur l’arrière-plan flou lorsqu’il y a suffisamment d’espace pour accueillir l’heure sans trop obstruer l’horloge.

Pour mieux comprendre le fonctionnement du cadran de la montre Portraits en coulisses, consultez cette pile d’images qu’il utilise pour assembler le produit final :

Un ajout intelligent et délicieux

Apple affirme que le cadran Photos ordinaire est le cadran de montre le plus utilisé par les clients Apple Watch. Le nouveau cadran de la montre Portraits donnera du fil à retordre au visage classique de Photos lors de son lancement cet automne.

Portraits et photos

Le visage Photos est plus flexible car il fonctionne avec n’importe quelle image prise à partir de n’importe quel appareil photo par rapport aux seules photos en mode Portrait prises à partir d’appareils Apple (bien que j’aie 796 photos compatibles dans ma bibliothèque jusqu’à présent).

Pourtant, il y a deux choses que j’aime vraiment sur le visage Portraits : votre sujet est plus facile à repérer car il est net par rapport à l’arrière-plan flou, et l’horloge est beaucoup plus audacieuse et alignée centrée comme le visage Memoji.

Tous les sujets de photo Portrait ne se trouvent pas au premier plan sur l’horloge numérique, mais j’aime particulièrement les cas où cela fonctionne. Le visage Photos est déjà un succès sur l’Apple Watch, et l’esthétique plus réfléchie du visage Portraits en fait un excellent choix pour l’Apple Watch que vous portez au poignet.

