Ports 1961 RTW Printemps 2022 – WWD

Karl Templer a dit arriver à bout avec une collection dynamique qui était remplie de formes trapèze swingy, de jupes patineuses et de petites robes qui se fondaient sur les bottes courtes et épaisses des modèles.

Templer a déclaré qu’il était inspiré par les jeunes femmes et la façon dont elles sortent du verrouillage – “confiantes, spontanées et ne réfléchissant pas trop à ce qu’elles mettent”. Templer, qui vit à temps partiel à New York, a déclaré qu’il pensait également aux graffitis de la ville.

« Il n’y a pas de procrastination – vous le faites, c’est fait. Ça marche.”

Il a certainement fait du bon travail avec les robes trapèze colorées et les jupes en cuir coquin qu’il a souvent associées à des pulls surdimensionnés à rayures bretonnes brisées.

C’était beaucoup plus imaginatif et amusant que les précédentes sorties à Ports, avec Templer superposant du cuir découpé au laser sur une robe avec une jupe patineuse; travailler la dentelle transparente dans une robe T-shirt multicolore; ou draper des tricots côtelés autour du corps pour créer un autre mini style.

Il y avait un peu de bricolage, mais il a quand même réussi à avoir l’air poli et assemblé. Salut à la jeunesse du confinement, et à leur esthétique chic et facile. Templer est définitivement sur quelque chose de grand.