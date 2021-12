Ports intelligents, numérisation et plus encore ! Le programme Sagarmala pour stimuler l’économie côtière de l’Inde

Avec le programme Sagarmala, la numérisation de divers systèmes sous une plate-forme commune a augmenté l’efficacité et le rendement.

Le programme Sagarmala du gouvernement Modi renforce l’économie côtière de l’Inde comme jamais auparavant ! Outre la construction de nouveaux ports, il modernise également les anciens ports du pays avec une refonte majeure des infrastructures. Selon les détails partagés par le gouvernement, pas moins de 802 projets d’une valeur de Rs 5,53 lakh crore font partie du programme Sagarmala. Jusqu’à présent, un total de 172 projets ont déjà été achevés et 235 projets sont en cours. Un nouveau port est en cours de construction, d’une valeur de Rs 6 554 crore. Avec le programme Sagarmala, la numérisation de divers systèmes sous une plate-forme commune a également augmenté l’efficacité et le rendement. Certaines des principales initiatives et avantages de la numérisation comprennent l’introduction de ports intelligents en Inde, la transparence et la clarté du travail, une communication rationalisée par un système Web et un régime sans papier.

Selon le gouvernement, les systèmes de communication sont renforcés par diverses initiatives et avantages tels que l’introduction du Port Community System, une plate-forme numérique pour toutes les interactions, la réduction du temps et des coûts de transaction, une communication ininterrompue, plus de duplication inutile de documents, systèmes facilitant l’accès aux données.

Depuis 2014, la manutention des marchandises a augmenté de 42 % avec le programme Sagarmala. En outre, les efforts d’efficacité ont conduit à un gain de plus de 80 millions de tonnes métriques par an de capacité. De plus, la connectivité des ports a été améliorée. Avec le programme Sagarmala, le gouvernement Modi estime qu’il y aura environ 40 000 crores d’économies par an. Le PIB augmentera de 2 %. La révolution des infrastructures créera des opportunités d’emploi pour plus d’un crore de personnes, a déclaré le gouvernement.

Il y a quelques jours, le ministre des ports, de la navigation et des voies navigables Sarbananda Sonowal a inauguré l’atelier marin de l’Université maritime indienne (IMU) à Chennai, Tamil Nadu, ainsi que de nouveaux bâtiments virtuellement dédiés du campus de l’IMU Visakhapatnam.

