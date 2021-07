Portsmouth lance une enquête sur des messages racistes présumés publiés dans un chat de groupe des moins de 18 ans visant les stars anglaises après la défaite finale de l’Euro 2020

in

Portsmouth a ouvert une enquête sur des propos racistes qui auraient été postés par de jeunes joueurs dans un groupe de discussion d’une académie.

Les messages écoeurants ont été envoyés au lendemain de la défaite de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux après avoir raté leurs coups de pied ponctuels.

Saka a été soutenu par ses coéquipiers après avoir raté son penalty

Des captures d’écran d’une discussion de groupe provenant prétendument de certains des joueurs de moins de 18 ans de Pompey ont été publiées en ligne.

Des emojis de singes sont visibles tandis que l’un d’eux a écrit “des maisons sont bombardées” et “des menaces de mort immédiatement”.

Un autre message disait: “F*** the n*****s c *** ts absolus.”

L’un d’eux a écrit: “Rashford se fait lyncher.”

Ce sont les messages qui auraient été partagés par un groupe de joueurs de l’académie de Portsmouth

Dans un communiqué, le club de League One a déclaré : « Le club de football de Portsmouth est au courant d’images circulant sur les réseaux sociaux qui auraient pour origine une discussion de groupe de l’académie u18 et qui sont de nature discriminatoire.

«Le club a lancé une enquête immédiate et fournira une mise à jour une fois celle-ci terminée.

« Le club de football de Portsmouth condamne fermement le racisme et s’engage totalement à éliminer toutes les formes de discrimination. Il n’y a pas de place pour cela dans notre jeu ou dans la société dans son ensemble.

Rashford s’est courageusement ouvert sur ce qui lui passait par la tête avant, pendant et après avoir raté le penalty

Les messages racistes envoyés au trio ont été largement condamnés alors que la communauté du football se rassemblait autour d’eux pour montrer leur soutien.

Une peinture murale de Rashford qui a été défigurée par des graffitis racistes est devenue un point central pour que les habitants de Manchester publient des messages sincères de soutien à l’as United.

La star anglaise a publié un message sur les réseaux sociaux pour s’excuser d’avoir raté le penalty, mais a déclaré qu’il ne s’excuserait pas pour qui il est.

Des centaines de personnes se sont réunies pour montrer leur soutien à Rashford and co mardi soir

Le capitaine Harry Kane a déclaré: «Trois gars qui ont été brillants tout l’été ont eu le courage d’intervenir et de prendre un stylo lorsque les enjeux étaient élevés.

«Ils méritent du soutien et non pas les vils abus racistes qu’ils ont subis depuis hier soir. Si vous abusez de quelqu’un sur les réseaux sociaux, vous n’êtes pas un fan de @England et nous ne voulons pas de vous.