Portsmouth libère trois joueurs de l’académie après une enquête sur des messages racistes visant des stars anglaises publiés dans un chat de groupe après la défaite finale de l’Euro 2020

Portsmouth a libéré trois joueurs de l’académie à la suite d’une enquête sur des abus racistes visant des joueurs anglais.

Au lendemain de la défaite des Trois Lions face à l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 plus tôt ce mois-ci, des messages ignobles qui auraient été envoyés lors d’une discussion de groupe entre des joueurs de Pompée des moins de 18 ans sont apparus sur les réseaux sociaux.

Portsmouth a terminé son enquête

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka – tous ont envoyé des abus racistes en ligne après avoir raté leurs coups de pied – ont fait l’objet de commentaires discriminatoires.

Des emojis de singes ont été utilisés, tandis que l’un d’eux a écrit “des maisons sont bombardées” et “des menaces de mort immédiatement”.

Un autre message disait: “F*** the n*****s c****s absolus.”

L’un d’eux a écrit: “Rashford se fait lyncher.”

La police de Portsmouth et du Hampshire a ouvert une enquête sur les messages et le club de League One a maintenant confirmé que trois joueurs avaient été expulsés.

Saka a été soutenu par ses coéquipiers après avoir raté son penalty

Une déclaration disait : « Nous pouvons confirmer qu’une décision a été prise aujourd’hui (28 juillet) de libérer trois joueurs de l’académie. Ces joueurs ont le droit de faire appel de la décision du club.

« Le club de football de Portsmouth s’engage pleinement à éliminer toutes les formes de discrimination.

«Nous faisons partie d’une communauté diversifiée et nous nous engageons à promouvoir un environnement d’égalité et d’inclusion à tout moment, à la fois au sein du club de football et dans notre société au sens large.

“Nous continuons également à demander respectueusement à tous la considération de leur utilisation des publications sur les réseaux sociaux destinées à l’un des employés du club et à toute autre partie externe.”

