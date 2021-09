Portsmouth montre des signes brillants après un début de saison sombre

Les fans de Portsmouth pourraient être pardonnés d’avoir porté des visages solennels il y a une semaine. Les choses semblaient sombres après un match nul et trois défaites consécutives ont suivi un maximum de neuf points pour lancer la campagne – même si ces premières victoires n’étaient pas vraiment éblouissantes. Et, lorsque les performances provoquant le bâillement cessent de donner des résultats satisfaisants, il est temps de s’inquiéter. Cependant, les matchs nuls 2-2 contre Plymouth Argyle et Charlton la semaine dernière ont montré des signes de promesse pour Pompey.

Portsmouth montrant des signes lumineux après un début sombre

Aucun changement par rapport au régime précédent aux premiers stades

L’expression “Kenny Out” était courante parmi les fans de Portsmouth pendant le temps de l’ancien patron dans le Fratton Park creusé.

Un manager chargé de sortir le club de League One et de revenir dans le deuxième niveau, Jackett a privilégié une approche pragmatique. L’entraîneur de Leyton Orient s’est concentré sur les prouesses défensives plutôt que sur toute sorte de cohésion offensive. Le résultat était une équipe qui manquait d’intensité, d’excitation et de croyance générale dans son propre style de jeu.

Ainsi, lorsque Danny Cowley et son frère acolyte Nicky ont pris les rênes à Portsmouth, les fans étaient indéniablement ravis que le passage de quatre ans de « Jackettball » touche à sa fin. C’était jusqu’au début de cette campagne.

Malgré le soutien du conseil d’administration pour une refonte gigantesque de l’équipe cet été – la seule chose qui manquait aux arrivées était un attaquant de renom – le début de la saison 2021/22 de Portsmouth était symptomatique des quatre années précédentes.

Pas de poussée, pas de motivation, pas de cohésion lors de la construction du jeu – Pompée manquait apparemment de volonté et de direction, toujours.

Cowley a été audacieux et a fait des changements précoces

Cowley a cependant fait quelque chose que Jackett n’a pas réussi à faire trop souvent. Le patron de Pompey a changé son système – avec grand effet, semble-t-il.

Le match nul de la semaine dernière contre Plymouth ne crie peut-être pas de progrès, mais la performance l’a certainement fait. S’adaptant à un nouveau système, les joueurs n’ont pas hésité à porter le ballon, à injecter de l’énergie dans les débats et à faire jouer le jeu à leurs adversaires. C’était une bouffée d’air frais et quelque chose qui manquait à Fratton Park depuis un certain temps – un peu de vigueur.

Et quelques jours plus tard contre Charlton, il était évident que la nouvelle forme était devenue un succès auprès de l’équipe de Pompey.

Jouant à trois en défense, Cowley a introduit l’utilisation d’ailiers sous la forme des maraudeurs Lee Brown et Mahlon Romeo. Ce faisant, Pompey a plus de corps dans les zones centrales face à une unité défensive étendue, c’est là que les Bleus se sont révélés destructeurs contre l’équipe de la capitale.

Ronan Curtis et Marcus Harness ont tous deux joué avec une liberté qui les a rendus sporadiquement intouchables, le premier mettant fin à un délicieux mouvement de balayage avec une finition spectaculaire pour porter le score à 1-0 après seulement six minutes.

Le harnais lui-même faisait partie intégrante du jeu de construction tout au long. Jouant derrière Curtis et John Marquis, le joueur de 25 ans se promenait librement et dérivait dans des poches d’espace ou des canaux comme bon lui semblait. En tricotant le jeu ensemble et en aidant son équipe à remonter le terrain tout au long du terrain, son mouvement insaisissable l’a finalement placé dans une position de buteur en deuxième mi-temps, complétant un mouvement complexe avec une finition accomplie pour remettre Pompey en tête.

Ils étaient tous les deux des frappes brillantes, forgées dans un feu de conviction, une progression visible et la joie de jouer à un football vaste et attrayant.

Améliorations dans divers domaines

Ce n’était pas seulement dans les zones avancées que Pompey avait l’air amélioré. Jouant derrière le harnais créatif dévastateur, le duo de milieu de terrain Ryan Tunnicliffe et Joe Morell n’était rien d’autre que dynamique, tenace et superbement composé lors du match nul 2-2. Ils ont regardé ce qu’ils sont – la qualité du championnat.

Visant à capitaliser sur les performances auparavant léthargiques de Pompey, Charlton a déployé une très haute pression sur leurs visiteurs. Le partenariat bourreau de travail au milieu de terrain a été crucial pour Portsmouth en le battant.

Morell a projeté de manière experte et est resté calme sur le ballon, le transmettant rapidement et progressivement à ses collègues dans l’espace. Pendant ce temps, Tunnicliffe à ses côtés était le plus ambitieux des deux sur le plan offensif et s’est avéré essentiel dans les deux buts de son équipe samedi.

Pour le premier, l’ancien jeune joueur de Manchester United a récupéré le ballon de son défenseur central avant de traverser les lignes adverses pour battre la presse. Lâchant le ballon au moment parfait, Tunnicliffe l’a renvoyé à Romeo, qui, à son tour, a trouvé Curtis pour sortir de l’impasse.

La seconde s’est matérialisée grâce à la netteté et à la ténacité du milieu de terrain. Prouvant sa conscience et sa volonté de s’affirmer, Tunnicliffe s’est engagé dans un défi 50-50 et a entaillé le ballon pour frapper Brown pour une montée en flèche sur l’aile gauche. Quelques instants plus tard, Harness a été mis à contribution pour caresser le ballon dans le coin inférieur devant un public délirant à l’extérieur.

Des améliorations toujours nécessaires à Portsmouth

Ce fut une performance lumineuse, énergique, dynamique et passionnante. Mais, bien sûr, ce n’était pas parfait. Il s’est soldé par un nul 2-2.

Défensivement, il y avait encore des erreurs. Alors que Pompey possède l’un des meilleurs gardiens de but de la ligue en République d’Irlande Gavin Bazunu, la présence temporaire de l’arrière droit Kieron Freeman et du milieu de terrain central Shaun Williams à l’arrière pose problème.

Bien qu’ils fournissent un élan offensif supplémentaire avec leur distribution de balle et leur volonté d’aller de l’avant, la sécurité inébranlable du skipper Clark Robertson et Connor Ogilvie ne peut pas revenir assez tôt. Dans tous les cas, le nouveau système de Cowley a revigoré Pompey et devrait une fois de plus avoir un impact positif alors que les Blues visitent Burton mardi soir.

Malgré quelques problèmes de démarrage, ce nouveau look Pompey donne enfin au fidèle de Fratton une raison de sourire – il suffit de demander à l’insatiable armée bleue de 3 000 hommes qui était à la vallée la dernière fois.

