Portsmouth reporté, nouvelles sur les blessures et discussions sur les contrats

Oxford United n’était pas en action cette semaine après que leur match de Ligue 1 à Fratton Park le lendemain de Noël a été positionné en raison de Covid.

Ailleurs, le club a entamé des discussions avec certains de ses joueurs hors contrat et le manager Karl Robinson a fait le point sur les blessures avant les matchs de la semaine prochaine.

Oxford United Weekly Round-Up: Pompey reporté, nouvelles sur les blessures et discussions sur les contrats

Début des négociations contractuelles

Oxford United a entamé des pourparlers avec les joueurs sans contrat des clubs, selon Karl Robinson.

Le patron des U risque de perdre neuf joueurs seniors et quatre autres jeunes également hors contrat cet été.

Parmi eux figurent James Henry, Mark Sykes et le capitaine Elliott Moore, tandis que le milieu de terrain Alex Rodriguez Gorrin est également sur la liste, bien qu’il n’ait pas joué depuis novembre avec une blessure au LCA.

Robinson est déterminé à garder l’Espagnol. S’adressant à l’Oxford Mail, il a déclaré: «Nous parlons beaucoup de qui nous voulons rechercher, pour la saison prochaine. Alex sera quelqu’un à qui nous proposerons un contrat.

« Ce qu’il a donné à ce club de football ces deux ou trois dernières années, c’est quelqu’un sur qui je peux compter depuis longtemps et c’est quelqu’un qui compte beaucoup pour moi.

« C’est pourquoi, lorsqu’il s’est blessé, cela a été épuisant pour lui et pour sa carrière – c’était difficile à accepter. »

Ailleurs, Henry a accumulé plus de 200 apparitions et 50 buts au cours de son séjour au club tandis que Sykes et Moore ont été des titulaires réguliers cette saison.

Portsmouth contre Oxford United reporté

Le voyage d’Oxford le lendemain de Noël à Fratton Park a été reporté après la poursuite des cas positifs de Covid dans le camp de Portsmouth.

Le club de la côte sud a annulé des matchs contre l’AFC Wimbledon et Exeter City, ce qui signifie que leur match contre les U est le troisième de suite.

L’équipe de Danny Cowley a informé l’EFL qu’elle ne serait pas en mesure de remplir le match.

C’est le deuxième match qu’Oxford voit reporté cette saison en raison de Covid après que leur voyage à Wigan a été annulé trois heures seulement avant le coup d’envoi.

Le jeune de U envoyé en prêt

Le jeune d’Oxford United, Will Owens, a rejoint Biggleswade Town pour une expérience professionnelle d’un mois.

Le boursier de deuxième année pourrait faire ses débuts le lendemain de Noël dans l’équipe adverse contre Ben Watt et St Ives Town.

L’ailier gauche de 18 ans a impressionné pour l’équipe de jeunes cette saison, mais a souvent été déployé comme arrière gauche.

Mise à jour sur les blessures

Avec le report de leur match du lendemain de Noël contre Portsmouth en raison de Covid, les U ont reçu des nouvelles relativement bonnes concernant les blessures jeudi.

James Henry s’est blessé au mollet lors de l’échauffement avant la défaite contre Wigan Athletic, mais le patron des U pense que le joueur de 32 ans ne pourrait manquer qu’un mois d’action.

S’adressant à l’Oxford Mail, il a déclaré: «Cela fait trois à quatre semaines, nous pensons. C’est mieux qu’on ne le pensait, heureusement.

« À cette période de l’année, tout le monde a des blessures, de la toux, des rhumes et du Covid, vous êtes toujours sans joueurs.

« À part Jamo et les goûts d’Alex (Gorrin), nous avons la plupart de nos joueurs impatients de disputer le match de l’AFC (Wimbledon). Nous serons prêts pour cela.

Robinson pourra accueillir à nouveau plusieurs autres joueurs clés pour le match contre les Dons. Les milieux de terrain Cameron Brannagan et Herbie Kane reviendront de leur isolement avec Luke McNally et Sam Winnall.

Nathan Holland, qui a raté le match contre Wigan sur blessure, a repris l’entraînement avant Noël et Jordan Thorniley est revenu de sa suspension d’un match.

Photo principale

Intégrer à partir de .