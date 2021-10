Portsmouth Thrash Sunderland offre aux fans de l’espoir sous Danny Cowley

Ah, être supporter d’un club de l’EFL. Une vie de hauts, de bas et de toutes les émotions possibles entre les deux.

L’histoire de Portsmouth depuis leur relégation de la Premier League il y a 11 ans est exactement cela. Du bord du chagrin et de l’inexistence au renouveau émouvant du club basé sur la communauté, Pompey est fermement de retour dans le jeu et cherche à sortir du marasme si charmant de la Football League.

Portsmouth Thrash Sunderland offrant un signe d’espoir pour la vision à long terme de Danny Cowley

Le besoin d’une nouvelle identité

Ces progrès semblaient être en marche il y a à peine quatre ans, lorsque Paul Cook a été promu au troisième niveau en 2017. Cependant, quittant le club pour un nouveau chapitre à Wigan, le manager d’Ipswich a été remplacé par le plus pragmatique d’esprit. Kenny Jackett.

Une équipe qui avait basé son succès sur un football offensif et rapide allait jouer un style plus défensif et rigide. Les années suivantes n’ont pas inspiré les fidèles de Fratton. Le besoin d’une nouvelle identité après quatre années de stagnation apparente était évident lors de la dernière campagne, entraînant l’introduction de Danny Cowley à la barre.

Depuis qu’il a pris ses fonctions à Fratton Park, l’actuel patron de Pompey a eu un été chargé au cours duquel il a été soutenu par ses supérieurs au club. Une refonte de l’équipe en fonction de sa vision et de son style a fait sourciller, mais a également suscité beaucoup d’excitation et d’anticipation parmi les supporters de Portsmouth.

Cependant, le début de campagne a été difficile. Après trois victoires pour donner le coup d’envoi, les Bleus en étaient à sept rencontres sans victoire. C’était jusqu’à samedi après-midi, lorsque Pompey a battu Sunderland 4-0 à Fratton Park.

C’était une performance qui a pris les meilleurs éléments des sorties récemment encourageantes de Portsmouth, les a moulés tous ensemble et les a déployés d’une manière collectivement époustouflante.

Des signes d’espoir sous Danny Cowley

Au cours des deux semaines précédant le résultat tant attendu de samedi, les fans de Pompey avaient vu leur équipe remporter des matchs nuls consécutifs 2-2 contre Plymouth et Charlton, avant de décevoir gravement lors d’une défaite 2-1 à Burton.

Une augmentation de l’intensité, de la poussée et de la fluidité d’attaque dans les tirages était perceptible. Un changement de système à trois à l’arrière a été le catalyseur d’un Pompée apparemment revigoré, et il semblerait que cela ait continué.

Avec la visite de Sunderland est venu le test le plus difficile auquel Cowley pouvait faire face, en particulier tout en visant à rebondir après une performance abattue en milieu de semaine. Pourtant, les Bleus se sont révélés injouables ce jour-là.

Les Black Cats ont été battus et dominés dans une mutilation en première mi-temps qui a vu les hôtes entrer dans l’intervalle 3-0. Deux buts magnifiquement travaillés de Marcus Harness et Lee Brown ont respectivement incarné le changement d’élan offensif avec le changement de forme de Cowley. Une confiance, une inventivité et une imagination supplémentaires dans le dernier tiers se sont avérées prolifiques ces dernières semaines et injouables pour un Sunderland choqué.

Un doublé ultérieur de John Marquis a scellé le match autour de l’heure de jeu, offrant à Portsmouth une victoire mémorable de 4-0 sur un rival acharné au cours des dernières saisons.

En plus de fournir aux supporters locaux le droit de se vanter et une journée spectaculaire sous une pluie horriblement forte, la performance de samedi aura inculqué aux fidèles de Fratton espoir, conviction et la volonté d’être patient avec le processus actuel.

Son projet est peut-être un travail en cours, mais Cowley rassemble visiblement une équipe inconnue et crée une machine collectivement dynamique, puissante et fluide dans le processus. Il s’agit d’une première victoire sur huit pour les Blues, mais si ces performances encourageantes se poursuivent maintenant pour recueillir des victoires plus glorieuses et un élan, Cowley aura les fans bien à ses côtés.

