Portugal 2-4 Allemagne: le “Groupe de la mort” de l’Euro 2021 est grand ouvert après un thriller de six buts à Munich

Le soi-disant “Groupe de la mort” à l’Euro 2020 est désormais grand ouvert après que l’Allemagne a donné vie à sa campagne dans un thriller de six buts contre le Portugal, champion en titre.

Après que la France a été tenue en échec 1-1 par la Hongrie à Budapest plus tôt samedi, un seul point sépare désormais les première et troisième positions dans un groupe F empilé avec un tour de matches à jouer après sans doute le match le plus divertissant du tournoi jusqu’à présent à Munich.

L’Allemagne s’est dirigée vers un autre match à domicile dans une étouffante Allianz Arena – domicile du Bayern Munich – cherchant désespérément à éviter une deuxième défaite consécutive qui mettrait en péril ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale après la défaite 1-0 de mardi contre les favoris du tournoi. France.

Ils ont fait un début de procédure extrêmement positif en Bavière, avec l’ultra-impressionnant Robin Gosens terminant le centre dangereux de Toni Kroos avec une finition éclair au deuxième poteau, seulement pour que le but soit exclu suite à un contrôle VAR pour hors-jeu contre Serge Gnabry.

Kai Havertz, Kroos, Thomas Muller et Gnabry ont eu d’autres occasions alors que l’Allemagne a montré une vigueur d’attaque renouvelée bien nécessaire avant de prendre du retard à la 15e minute complètement contre le cours du jeu.

Le but est venu de son propre coin, le Portugal lançant une contre-attaque magistrale dirigée par Bernardo Silva, qui a porté le ballon à dessein avant de faire une formidable passe en avant pour Diogo Jota pour contrôler de manière experte et carré pour Cristiano Ronaldo pour taper facilement à la maison avec Manuel Neuer déjà engagé.

C’était le 107e but de Ronaldo en 177 sélections internationales seniors, le laissant à seulement deux buts du record de buts internationaux de tous les temps du grand Iranien Ali Daei. Le doublé de la superstar de la Juventus contre la Hongrie plus tôt cette semaine l’avait déjà vu dépasser Michel Platini en tant que meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe.

Jota de Liverpool a dirigé un coup franc précis de Raphael Guerreiro au-dessus de la barre transversale avant que les choses ne tournent mal pour le Portugal, qui s’est soudainement retrouvé derrière après deux buts contre son camp en l’espace de seulement quatre minutes en première mi-temps.

Le premier est venu de Ruben Dias de Manchester City, qui n’a pas pu s’empêcher de guider la volée piquante de Gosens d’un centre de Matthias Ginter au-delà de Rui Patricio alors qu’il cherchait à empêcher Havertz de Chelsea de marquer.

Si ce n’était pas assez malheureux, Guerreiro a ensuite brillé le retrait de Joshua Kimmich de la signature dans son propre filet pour donner à l’Allemagne une avance de 2-1 à la mi-temps qui aurait pu être plus sans l’arrêt de Patricio pour nier l’implacable Gosens.

Selon Opta Sports, le Portugal est la première nation européenne à avoir concédé deux buts contre son camp dans le même match lors d’un tournoi majeur. Cinq JO à ce jour à l’Euro 2020 sont déjà un record du Championnat d’Europe, le deuxième tour des matches de phase de groupes n’étant pas encore terminé.

Les choses sont allées de mal en pis pour les champions de l’Euro 2016 lorsqu’ils ont pris du retard seulement six minutes après l’intervalle, avec Havertz accueillant le centre de Gosens à bout portant après un mouvement de passe allemand incisif.

Ce déficit s’est encore aggravé à l’heure de jeu, lorsque Gosens de l’Atalanta a finalement obtenu sa récompense pour un affichage virtuose en se dirigeant vers la livraison parfaite de Kimmich au deuxième poteau.

L’Allemagne rajeunie a ensuite été surprise en train de dormir sur un coup franc alors que le Portugal s’apprêtait à terminer avec vivacité, Ronaldo n’ayant pas marqué pour se raccrocher au but pour que Jota puisse taper sur la ligne.

Fernando Santos a lancé Silvas Andre et Rafa dans le but de réaliser un retour vraiment épique, mais ils n’ont pas pu à nouveau percer les défenses allemandes malgré une fusée absolue du remplaçant à la mi-temps Renato Sanches qui a repoussé les boiseries avec Neuer battu .