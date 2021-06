Portugal : Connaître les chances des débuts portugais en Eurocup

in

14/06/2021 à 21h40 CEST

Ronald Gonçalves

Ce mardi, le Eurocoupe continuera à nous offrir le meilleur football des équipes nationales européennes lorsque le Portugal Oui Hongrie faites vos débuts dans le Aréna Puskas, menant une dispute qui donne l’équipe lusitanienne comme favorite.

Dans ce sens, les bookmakers citent la victoire de l’équipe de Fernando Santos à 1,44, tandis que une taxe hongroise sur les têtes vertes rapporterait 8 euros par euro investi. En échange, une égalité entre les deux équipes est payée à 4,4, bien que même ce résultat soit, sur la base de l’histoire, peu probable.

En y faisant allusion, Le Portugal et la Hongrie se sont rencontrés huit fois dans leur histoire, laissant 7 victoires pour le premier et un seul tirage, qui date de 2016. De plus, l’équipe commandée par Cristiano Ronaldo a +15 de différentiel de buts contre les Magyars, les estimations projettent donc un résultat important dans le concours.

Cependant, il ne se développera pas avant la 15 juin, il reste donc encore 90 minutes qui peuvent définir si l’histoire continuera comme elle l’a été jusqu’à présent ou si, à défaut, Hongrie nous apportera une surprise inattendue avant le Portugal.