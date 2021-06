Portugal | Euro 2021 : Cristiano Ronaldo “tous les temps”

Cristiano Ronaldo « tous les temps ». Le buteur record de le Portugal et Real Madrid, ainsi que dans le Ligue des champions et maintenant le Championnat d’Europe. Son but contre Hongrie l’a vu devenir le meilleur buteur de tous les temps du tournoi et il y a encore de la place pour un autre record spécial, qui pourrait arriver dans les prochains jours.

Ronaldo a lancé le sien et le Portugal‘s Euro 2020 campagne avec deux buts dans une victoire 3-0 contre Hongrie. Ce faisant, il devient le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 11 réalisations – aller de l’avant Michel Platini. cristiano est le seul footballeur à avoir disputé cinq championnats d’Europe et, bien sûr, le seul joueur à avoir marqué cinq fois.

Maintenant, son attention se tourne vers le record du plus grand nombre de buts marqués en équipe nationale de football. Ronaldo a traqué l’Iranien Ali Daeirecord depuis un moment, mais il n’a jamais été aussi proche qu’il ne l’est maintenant. Il compte désormais 106 buts pour le Portugal – juste trois derrière Daeiest 109.

La lente agonie de Daei perdre son record est bien connu par une poignée d’autres footballeurs, qui ont vu leurs records effacés par cristiano. L’exemple le plus clair est Raul González, qui a mis près de 15 ans à dépasser Alfredo Di Stefano‘s record en tant que Real Madridmeilleur buteur de tous les temps. Il l’a réalisé le 7 février 2009. Mais quelques mois plus tard Ronaldo est arrivé, et en septembre 2015, il a dépassé Raul en marquant son 324e but à Malmö, en Suède. Lorsque Ronaldo la gauche Real Madrid, il a terminé avec un incroyable 451 buts en 438 matchs.

Et sa domination absolue ne s’arrête pas à son équipe nationale ou Los Blancos. La Ligue des champions, la plus grande compétition de clubs, est aussi la sienne. En plus de ses cinq trophées, cristiano est le meilleur buteur de tous les temps, devant Lionel Messi. Avec 134 buts, il compte 14 d’avance sur l’Argentin. Messi a deux ans et quatre mois de moins que le Portugais, mais personne ne peut savoir combien d’années Ronaldo voudra dominer le football.

Tentatives de rabaisser cristiano sont ridicules étant donné qu’il vient de devenir le meilleur buteur de l’histoire du football, battant les deux Pelé et Josef Biscan.