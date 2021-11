Portugal Masters et Mayakoba Classic, deux fronts avec 11 Espagnols en lice

Les Circuit Européen s’arrête cette semaine au Parcours de golf Dom Pedro Victoria à Vilamoura (Algarve, Portugal), pour le litige de Masters du Portugal, l’avant-dernier tournoi de la saison, doté d’une dotation économique de 1,5 million d’euros, et dans lequel huit golfeurs espagnols seront en lice : Jorge Campillo, Pablo Larrazábal, Nacho Elvira, Adrián Otaegui, Pep Angles, Sebastián García Rodríguez, Adri Arnaus et Alvaro Quiros.

Quirós de Cadix (142e), champion du tournoi portugais en 2008, joue toute sa carte européenne sur le circuit pour 2022, même s’il aura encore une chance de plus la semaine prochaine à Dubaï. Celui de Guadiaro espère confirmer les bons sentiments des trois premiers jours de l’Open de Majorque il y a deux semaines.

Dans le même cas, il y a le Catalan Pep Angles (135°), deuxième ex aequo à Santa Ponça, tandis que Sebas García Rodríguez de Madrid doit défendre sa position dans cette épreuve portugaise (il est actuellement 121° dans la Race to Dubai, vaut la peine de garder une bonne exemption puisqu’ils obtiennent les 123 premiers), car pour le moment, il n’a pas d’entrée à Dubaï la semaine prochaine. Pour ce faire, il a dû renoncer à la place qu’il avait conquise au Mayakoba dans la Riviera Maya, qui pourrait être marqué pour le PGA Tour.

UNE Tournée de la PGA qui visite le champ de Le caméléon de Playa del Carmen (Mexique). Le Castellon Sergio Garcia, l’un des trois Espagnols de cette Mayakoka Classique, a été inclus dans l’un des groupes présentés, avec les deux stars locales : Abraham Ancer et Carlos Ortiz. Le premier match de Borriol aura lieu ce jeudi à 18h19, heure de la péninsule espagnole, tandis que son deuxième tour vendredi débutera à 13h39.

Sergio ne sera pas le seul représentant de la Marine dans cet événement mexicain, qui année après année gagne en prestige sur le calendrier. Ils jouent aussi Samuel del Val et Eugenio López-Chacarra.

Les autres groupes marquants dans ces deux premiers tours de Mayakoba sont ceux formés par plusieurs top 25 du classement mondial Justin Thomas, Rickie Fowler et Joaquín Niemann; Brooks Koepka, Tony Finau et Billy Horschel; et Viktor Hovland, Patrick Reed et le vainqueur dimanche aux Bermudes, Lucas Herbert.

Garcia participe pour la première fois. Il s’agit de son troisième tournoi de la saison 2022. Del Val a pris la place de Sebastián García Rodríguez, qui joue au Portugal avec le défi de sauver la carte du circuit européen. A noter enfin qu’Alejandro Cañizares détient le meilleur résultat d’un Espagnol dans cette épreuve de la Riviera Maya (il était 5ème en 2012).

Les deux tournois peuvent être suivis au Movistar Golf, du jeudi au dimanche.