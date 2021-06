Portugal vs Allemagne : composition, actualités de l’équipe, blessures et plus encore !

Après avoir perdu son match d’ouverture contre la France, l’Allemagne a désespérément besoin d’une victoire, pas seulement pour les points, mais pour la confiance de ses joueurs. Malheureusement, ce groupe est probablement le plus difficile du lot, ce qui signifie que les Allemands assiégés doivent affronter une équipe portugaise forte et en forme lors de la toute deuxième journée de l’Euro.

Avec Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes exposés, Joachim Low devra repenser sa tactique s’il veut gagner une victoire pour son équipe. La France a montré que l’attaque allemande manque de fluidité et que le milieu de terrain peine à protéger la défense. L’équipe a des solutions à ces deux problèmes. La question est : le coach peut-il les mettre en œuvre ?

Nouvelles de l’équipe

Il y a de bonnes nouvelles et beaucoup de mauvaises. La bonne nouvelle est que le duo du Bayern Munich composé de Leon Goretzka et Jamal Musiala est en forme et devrait être prêt à jouer. La mauvaise nouvelle est que Lukas Klostermann a été exclu du tournoi en raison d’une blessure mineure à la cuisse.

Malgré les problèmes du jeu d’ouverture, Low optera probablement pour une formation inchangée avec essentiellement la même attaque. Serge Gnabry, Thomas Muller et Kai Havertz commenceront probablement en tête, Timo Werner et Leroy Sane ayant choisi comme remplaçants préférés sur le banc. Le Portugal est susceptible de se présenter et d’offrir un espace à l’arrière pour les Allemands à exploiter, contrairement à la France. Espérons que cela signifie que Havertz, Muller et Gnabs peuvent faire plus à l’avenir, et peut-être même réussir certains des jeux de combinaison offensifs pour lesquels ils sont connus.

Au milieu de terrain, si Leon Goretzka est jugé apte, il va sûrement commencer. Ilkay Gundogan est le candidat le plus susceptible d’être abandonné dans ce scénario, car Toni Kroos est toujours préféré en tant que contrôleur aux yeux de Jogi Low. Joshua Kimmich et Robin Gosens reprendront leurs rôles respectivement à l’arrière droit et à l’arrière gauche, et ils auront, espérons-le, de meilleurs matchs sans que Hernandez et Pavard ne les bloquent à chaque tour.

Pendant ce temps, la défense est presque certaine d’être inchangée. Malgré son propre but, Mats Hummels a réalisé une belle performance individuelle contre la France, tandis qu’Antonio Rudiger et Matthias Ginter se sont avérés de solides choix. Le Portugal devrait être plus aventureux à l’avenir que les Français, donc le 3-4-3 pourrait enfin montrer ses mérites samedi. Sinon, il y a toujours Manuel Neuer à l’arrière – il n’aura qu’à sauver tout ce qui se présente à lui.

Avec tout cela à l’esprit, voici à quoi devrait ressembler la programmation de l’Allemagne demain :