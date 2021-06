Portugal vs Allemagne EN DIRECT ! Flux de match de l’Euro 2021, dernières mises à jour des scores et des buts aujourd’hui

in

Le Portugal rencontre l’Allemagne lors du dernier affrontement des poids lourds du Groupe F de l’Euro 2020 à Munich ce soir.

Les champions de 2016 ont tardé à entamer leur défense de titre retardée avec une victoire confortable contre la Hongrie mardi, le match restant sans but pendant 84 minutes avant le but de Raphael Guerreiro et un doublé de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe à Budapest et n’est plus qu’à trois du record international de tous les temps du grand Iranien Ali Daei.

Un autre résultat positif samedi soir scellera le passage du Portugal du soi-disant «Groupe de la mort» aux huitièmes de finale, tandis que l’Allemagne cherchera désespérément à marquer des points au tableau.

L’équipe de Joachim Low s’est battue avec acharnement contre la France tant attendue à l’Allianz Arena plus tôt cette semaine, mais s’est inclinée 1-0 face aux favoris du tournoi grâce à un but contre son camp du défenseur Mats Hummels.

Une autre défaite ici laisserait les vainqueurs de la Coupe du monde 2014 en grande difficulté avant leur dernier affrontement avec la Hongrie mercredi.

Suivez Portugal vs Allemagne EN DIRECT avec le blog de Standard Sport ci-dessous !

L’actualité du Portugal contre l’Allemagne

Mises à jour en direct

Mi-temps

Et respirez ! Quelle première mi-temps palpitante et pleine d’action à Munich.

Celui-ci est certainement à la hauteur de la facturation d’avant-match – le jeu du tournoi jusqu’à présent ?

Le Portugal menait complètement contre le cours du jeu après que Ronaldo ait terminé une contre-attaque sublime, pour se retrouver derrière à la pause après deux buts contre son propre tir rapide de Dias et Guerreiro.

1624121291

47 minutes : Dans trois minutes de temps additionnel à l’Allianz Arena et le coup franc de Fernandes sur le flanc droit est dirigé par Havertz et Gnabry le laisse rebondir pour que Neuer récupère.

1624121186

43 minutes : C’est un jeu incroyablement ouvert et de bout en bout alors que nous nous dirigeons vers l’intervalle.

Le tir de Gosens est repoussé par Patricio et Carvalho prend le rebond avant Kimmich.

Pepe se retrouve alors à faire des incursions dans la surface de réparation allemande et Rudiger fait un beau défi pour concéder un corner qui est repoussé par Hummels.

1624121772

BUT! Portugal 1-2 Allemagne | Raphaël Guerreiro JO 39′

39 minutes : De l’exaltation au cauchemar absolu pour le Portugal, qui est désormais à la traîne après deux buts contre son camp en seulement quatre minutes.

Guerreiro – face à son propre but – brille dans le retrait de Kimmich de la signature et le but est maintenu après un contrôle VAR pour hors-jeu.

Quel drame incroyable à Munich !

1624121794

BUT! Allemagne 1-1 Portugal | Ruben Dias OG 35′

35 minutes : Tout est carré à Munich !

Gosens relance le centre de Ginter dans la surface de réparation de six mètres et Havertz cherche à guider le ballon au-delà de Patricio, qui n’avait aucune chance.

Cependant, les rediffusions montrent que Dias a clairement obtenu la touche finale…

1624121830

33 minutes : Fernandes libère Silva, qui obtient le côté but de Rudiger et cherche à battre le défenseur central de Chelsea.

Cependant, le bon travail de Hummels permet à Rudiger de récupérer et à l’Allemagne d’éteindre le danger.

1624120445

29 minutes : L’Allemagne sonde à nouveau jusqu’à ce que Gnabry fasse une faute sur Dias et que le Portugal puisse se regrouper.

Le jeu est ensuite arrêté après un affrontement douloureux entre Havertz et Pepe, ce dernier s’aggravant alors qu’il reçoit un traitement et est délicatement aidé à se relever.

1624121858

27 minutes : Le héros de la finale de la Ligue des champions de Chelsea, Havertz, déferle brutalement sur William Carvalho et le Portugal a un coup franc dans une zone dangereuse sur le flanc gauche.

Bruno Fernandes et Guerreiro se tiennent au-dessus du ballon, ce dernier effectuant une livraison précise bien dirigée par Jota au-dessus de la barre transversale.

1624120091

25 minutes : Alors que la température à Munich oscille toujours autour de 30 degrés, les deux groupes de joueurs ont droit à une pause boissons avec 20 minutes restantes en première mi-temps.

L’occasion pour les deux managers de transmettre quelques perles de sagesse après un début de concours animé.

1624120004

23 minutes : Dias a marqué un dégagement au-dessus de sa propre barre transversale après un centre de Matthias Ginter.

Il efface le corner initial de Kroos, mais l’Allemagne maintient la pression et le centre passionnant de Gnabry est à quelques centimètres d’être assurément dirigé par Hummels, qui ne peut tout simplement pas l’atteindre avec Pepe battu.

En l’état, il n’y a personne qui joue au second poteau et la chance est perdue.

Gnabry l’homme clé pour l’Allemagne jusqu’à présent, donnant à Raphael Guerreiro une première mi-temps difficile.